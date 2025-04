Reijnders: “Sogno la seconda stella con il Milan. Il mio futuro è chiaro”

Sugli alti e bassi del Milan in questa stagione: “Non siamo stati abbastanza costanti a livello di rendimento e abbiamo perso per strada tanti punti. Vincere la Coppa Italia ci può permettere di partecipare alle prossime coppe europee e dobbiamo provarci. In campo eravamo affamati e abbiamo mostrato quella qualità che non si è sempre vista durante la stagione. Come si spiega la differenza di rendimento del Milan tra Serie A e le coppe nazionali? Una spiegazione non c’è, a parte il fatto che non siamo stati continui. Un esempio lampante è che abbiamo vinto al Bernabeu e poi pareggiato a Cagliari: se vuoi lottare per vincere il campionato, questo non te lo puoi permettere”.

Sulla finale di Coppa Italia: “Avremo di fronte un’avversaria forte Hanno qualità là davanti, soprattutto sugli esterni e sarà dura. Rispetto al match perso in campionato, però, ora giochiamo in maniera diversa e sono convinto che faremo meglio. Siamo fiduciosi perché siamo il Milan e abbiamo una squadra di qualità. A Roma dobbiamo mostrare di essere la squadra migliore. Il mio connazionale Beukema? A volte ci sentiamo. Magari lo faremo nei prossimi giorni. Conosco bene anche Odgaard, non è olandese ma è stato con me all’Az”.