Ultim’ora Sinner, colpo di scena: è successo davvero

Jannik Sinner resta al centro della scena: ultim’ora sul tennista altoatesino, ora è arrivata anche l’ufficialità

Il tennis, come tutto lo sport, è fatto di grandi traguardi e Jannik Sinner ne sa qualcosa. I fatti dicono che oggi l’italiano è il miglior tennista al mondo, senza se e senza ma e nonostante la presenza di due avversari ingombranti come Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

L’assenza forzata del numero uno al mondo per il caso Clostebol non ha cambiato le cose. Sinner è dovuto restare ai box per ben tre mesi, saltando diversi tornei importanti. Nonostante ciò, nessuno ne ha davvero approfittato. In molti si aspettavano un exploit da parte di Alcaraz, ma lo spagnolo ha ammesso di aver sentito parecchio la pressione proprio per via dell’assenza del suo principale rivale.

Anche Zverev, che è riuscito ad agguantare il secondo posto nel ranking, non ha retto il passo ed è crollato a Monte Carlo contro Berrettini, perdendo la possibilità di acciuffare Sinner in prima posizione. Insomma, negli ultimi mesi il tennis ha avuto un re incontrastato e la musica non sembra pronta a cambiare. Almeno, non nelle prossime settimane.

Sinner primo al mondo per un anno: ufficiale dopo l’annuncio di Alcaraz

A Barcellona si è consumato un nuovo psicodramma per Alcaraz. Complice un problema fisico, ha perso la finale contro Rune a casa sua e non è riuscito a mantenere neppure il secondo posto nel ranking per via della vittoria a Monaco di Zverev.

Non solo, perché c’è anche un’altra grande notizia arrivata nella giornata di ieri, almeno per quanto riguarda le prospettive di Sinner. Alcaraz è stato costretto, infatti, a dare forfait a Madrid, nonostante sentisse molto quest’appuntamento. L’annuncio è arrivato direttamente in conferenza stampa.

“Devo ascoltare il mio corpo, anche se il torneo di Madrid è molto importante per me. Ho deciso di non prendere rischi, anche se è una decisione difficile”, ha annunciato. Oltre il dispiacere umano e sportivo, tutti i tifosi di Sinner possono gioire. Infatti, il ko di Alcaraz significa che il tennista italiano resterà per un anno intero in vetta alla classifica Atp.

Non è un traguardo da tutti, anzi ci sono riusciti solo pochi al mondo, i migliori in assoluto, come Federer, Nadal e Djokovic. Ora è l’era di Sinner, che ha ancora voglia di stupire: potrà farlo già a Roma e poi al Roland Garros, impegni dove sarà di nuovo protagonista.