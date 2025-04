Annuncio devastante: addio a soli 25 anni

L’addio a soli 25 anni ha distrutto tutti gli appassionati sportivi: nessuno avrebbe mai pensato di ricevere questa notizia.

Gli appassionati di sport sono abituati ai ritiri di atleti che hanno ormai raggiunto una certa età e non sono più in grado di mantenere determinati livelli agonistici. Anche negli ultimi tempi i fan hanno dovuto fare i conti con degli addii che hanno fatto molto male: pensiamo ad esempio ai ritiri di Nadal, Murray e Federer nel tennis, ma anche il ciclista Mark Cavendish, i calciatori Andres Iniesta e Toni Kroos e tanti altri ancora.

La notizia giunta nelle ultime ore ha lasciato però completamente senza parole gli appassionati di sci. L’atleta in questione, infatti, ha deciso di ritirarsi a meno di 25 anni. Si tratta di Andrea Campregher, saltatore italiano che festeggerà il suo 25esimo compleanno il prossimo giugno: una decisione resa pubblica sui propri profili social con un breve messaggio pubblicato due giorni fa.

Campregher, nel suo post, spiega di aver pensato a lungo a questa scelta: “È stato bello scrivere il mio nome su alcuni capitoli di questo sport, ma adesso è il momento di una nuova avventura – le parole del quasi 25enne – Ringrazio me stesso per tutto quanto ho conseguito”.

Campregher, scelta fatta: il saltatore ha detto addio

Una mossa che non ha colto di sorpresa chi lo conosce bene. Qualche giorno fa era stato proprio lui a rivelare a una testata tedesca che avrebbe quasi sicuramente detto addio alla possibilità di disputare i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 se non fosse riuscito a trovare uno sponsor a stretto giro. Sono state soprattutto le difficoltà economiche a spingere Campregher a prendere questa decisione: un vero peccato, viste le sue indiscutibili doti.

Il ritiro di Andrea Campregher è una batosta per tutto il mondo del salto con gli sci e in particolare per il team azzurro, che ora rimane con soli 3 uomini – Insam, Bresadola e Cecon – per le prossime Olimpiadi.

Il saltatore veneto – ma trapiantato in Trentino – era diventato molto popolare anche grazie a YouTube: alcuni filmati dei suoi lunghissimi salti sono diventati virali e hanno permesso al giovane atleta di riscuotere molti consensi anche dall’estero, in particolare da polacchi e statunitensi. In termini di risultati Campregher ha ottenuto un 28esimo posto in Coppa del Mondo nel novembre 2023.