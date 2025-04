Incontro svelato: la Red Bull ha il sostituto di Verstappen

Il team di Milton Keynes già al lavoro per la sostituzione del pilota olandese quattro volte campione del mondo: “Chiacchierate informali nelle ultime settimane”

C’è aria di crisi, quindi di divorzio tra Max Verstappen e la Red Bull. Il contratto del pilota olandese scade nel 2028, ma i rapporti tra lui e il team di Milton Keynes, come evidenziato in questo inizio di stagione con il ‘caso’ Lawson, non sono più quelli di un tempo.

Ci sono tensioni non solo tra Verstappen e gli uomini più importanti della Red Bull, ma anche tra il suo agente Raymond Vermeulen e il Gran consigliere Helmut Marko, nonché con il team principal Christian Horner.

Verstappen e l’addio anticipato alla Red Bull: Russell l’erede?

A proposito di Horner, girano voci sul fatto che abbia già cominciato a muoversi per il dopo Verstappen. Nella fattispecie si parla di colloqui sempre più fitti tra lui e George Russell, pilota della Mercedes il cui contratto scade proprio al termine di questo Mondiale.

Il britannico ha iniziato come meglio non poteva la stagione: tre podi nei primi cinque Gran Premi per un totale di 73 punti conquistati. Al momento Russell è quarto in classifica, a -14 da Verstappen e lontano 26 lunghezze dal primo posto occupato da Norris.

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1 2025

1 OSCAR PIASTRI 99 punti

2 LANDO NORRIS 89

3 MAX VERSTAPPEN 87

4 GEORGE RUSSELL 73

5 CHARLES LECLERC 47

6 ANDREA KIMI ANTONELLI 38

7 LEWIS HAMILTON 31

8 ALEXANDER ALBON 20

9 ESTEBAN OCON 14

10 LANCE STROLL 10

11 PIERRE GASLY 6

12 NICO HULKENBERG 6

13 OLIVER BEARMAN 6

14 ISACK HADJAR 5

15 CARLOS SAINZ 5

16 YUKI TSUNODA 5

17 FERNANDO ALONSO 0

18 LIAM LAWSON 0

19 JACK DOOHAN 0

20 GABRIEL BORTOLETO 0

Anche McLaren e Alpine

A quanto pare la Red Bull non è l’unica scuderia interessata a Russell. Sulle sue tracce si segnala infatti pure la McLaren: galeotto l’incontro pubblico con Zak Brown e Andrea Stella a Melbourne, nel paddock del Gran Premio d’Australia.

Una settimana dopo, in Cina, Russell è stato visto abbracciarsi con Flavio Briatore, consigliere esecutivo dell’Alpine. Ad oggi, comunque, la pista più concreta è rappresentata dalla Red Bull: stando a ‘The Race’ e come riportato da ‘Motori Online’, lui e il team principal Horner “hanno avuto alcune chiacchierate informali nelle ultime settimane”. Ancora non sarebbe iniziata, però, un vera e propria trattativa.

Possibile rinnovo con Mercedes

Alla fine, però, Russell potrebbe anche decidere di rinnovare il contratto con la Mercedes. Indiscrezioni circolate parlano di una possibile intesa di un altro anno almeno da circa 30 milioni a stagione.