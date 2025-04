Sinner, l’annuncio è definitivo: è davvero finita

La notizia circolata nelle scorse ore ha spiazzato completamente i fan di Jannik Sinner: ora è davvero finita, non ci sono più dubbi.

I fan di Jannik Sinner non vedono l’ora di poter di nuovo ammirare le gesta in campo del numero 1 al mondo. Ormai mancano solo pochi giorni prima che il 23enne di San Candido possa mettersi definitivamente alle spalle la vicenda Clostebol: il 4 maggio, infatti, terminerà la squalifica che lo ha costretto a rimanere ai box per tre mesi.

Sinner sarà subito protagonista agli Internazionali d’Italia, in programma come sempre al Foro Italico di Roma. Più di qualcuno spera che Jannik possa competere già per la vittoria, ma l’impressione è che il numero 1 del ranking ATP e il suo staff vogliano utilizzare questi tornei che precedono il Roland Garros per recuperare il ritmo partita e arrivare nelle migliori condizioni possibili a Parigi.

Nel frattempo, però, i fan di Sinner devono fare i conti con una situazione inattesa. L’annuncio delle scorse ore sembra sgombrare il campo da ogni dubbio: ormai per Jannik pare sia davvero finita. Ma di cosa si tratta esattamente?

Sinner, non ci sono più dubbi: scritta la parola fine

Il riferimento è alla sua relazione sentimentale con Anna Kalinskaya. Un rapporto che sembra ormai davvero concluso, a conferma delle tante voci circolate negli ultimi mesi. La tennista russa ha battuto la francese Diane Parry nel primo turno del Masters 1000 di Madrid ed è così approdata al secondo turno. Ora Kalinskaya se la vedrà con la statunitense Madison Keys, testa di serie numero 5 a Madrid e vincitrice degli ultimi Australian Open.

Tuttavia ai fan non è sfuggito un particolare, ovvero l’assenza di Jannik Sinner. Un segnale che per molti è definitivo: il campione altoatesino e la 26enne moscovita non stanno più insieme. D’altronde le dichiarazioni di Anna Kalinskaya di qualche settimana fa sembravano già indicare che la relazione con Sinner appartiene ormai al passato.

“Ho avuto un inizio d’anno sfortunato e difficile. È bello essere tornato e giocare a un livello così alto“, aveva detto la tennista russa, che oltretutto sembra si sia già consolata con un’altra persona. I paparazzi, infatti, l’hanno ‘beccata’ assieme a Tomas Ferrari, il suo ex fidanzato: stando ai rumors pare che tra i due ci sia stato un riavvicinamento negli ultimi tempi. Tomas Ferrari ha seguito i match di Anna Kalinskaya a Miami direttamente dal box della tennista di Mosca.