Terribile schianto, distrutti dal dolore: aveva appena 18 anni

Lo schianto tremendo è costato la vita alla giovane promessa: aveva solo 18 anni, il mondo dello sport è in lutto.

La notizia è circolata rapidamente gettando nello sconforto tutti gli appassionati di sport. Una giovane vita spezzata così presto, una promessa dello sci scomparsa tragicamente mentre faceva proprio ciò che più amava al mondo. E’ un lutto terribile quello che colpisce l’intero mondo dello sci: la giovane Margot Simond si è spenta a soli 18 anni.

La giovanissima atleta francese è venuta a mancare giovedì 24 aprile in seguito a un grave incidente mentre si stava allenando per il Red Bull Alpine Park, evento previsto per questo weekend nel comprensorio dell’Envers de Bellevarde, a Val d’Isere. Come riportato dalla stazione sciistica locale, poco prima delle 13 la giovane sciatrice è rimasta vittima di una caduta.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi: un medico ha cercato in tutti i modi di rianimarla ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano. La stazione di Val d’Isere, nell’esprimere profonda tristezza per il tragico incidente che è costato la vita a Margot Simond, ha tenuto a precisare che non è stato possibile rianimare la promessa dello sci.

Caduta fatale: addio alla grande promessa dello sci

Le indagini condotte dalla procura di Albertville hanno poi confermato che la 18enne è rimasta vittima di una caduta. La pista su cui si stava allenando Margot Simond era meno impegnativa rispetto a quella che aveva caratterizzato la precedente edizione: nonostante ciò si è consumata comunque una tragedia che ha distrutto gli appassionati di sci. La dinamica esatta di quanto accaduto non è ancora chiara: serviranno ulteriori indagini per capire esattamente cosa ha portato alla caduta e di conseguenza alla morte della giovane atleta.

Cresciuta tra i pali di Aillons-Margeriaz, già dal 2021 Margot Simond era entrata a far parte del club Les Saisies. Il talento dello sci francese stava conquistando risultati sempre più importanti: proprio lo scorso marzo era riuscita a centrare un traguardo di grande prestigio, laureandosi campionessa francese di slalom U18 a Les Menuires rifilando un distacco di un secondo e mezzo sulle avversarie.

Margot Simond era molto attesa al Red Bull Alpine Park, una manifestazione a cui avrebbe presto parte come ‘rookie’ a fianco ai grandi protagonisti dello sci. La terribile tragedia ha spinto l’organizzazione ad annullare l’evento.