Atalanta, Gasperini graffia: “Preoccupato io? Lo sono quelli dietro di noi”

L’Atalanta viene fermata in casa dal Lecce, in una serata molto particolare giocata nel segno del defunto fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita.

Il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini ha parlato del match dopo il 90′ ai microfoni di DAZN: “Fiorita? E’ normale che ciò che è successo ha colpito tutti, un episodio che ci ha rattristito. L’inizio prima della gara è stato sicuramente toccante, poi dopo entrambe le squadre hanno pensato alla gara”.

Atalanta, Gasperini: “Preoccupato? Lo sono quelli dietro di noi”

Sull’approccio dei suoi: “Ogni squadra è diversa, non mi aspettavo un approccio così: potrei definirlo pessimo. Poi siamo riusciti ad aggiustarla: ho la sensazione che non ci sia la percezione degli obiettivi da raggiungere, sembra sia facile e dovuto arrivare in Champions e invece bisogna guardare le squadre che ci sono dietro di noi. Questa cosa che si sente è sicuramente dannosa e siamo i primi colpevoli: per me il traguardo sarebbe sicuramente importante”.

Sulla classifica: “Se mi preoccupa? Preoccupati sono quelli dietro di noi. Sono preoccupato anche io quando abbiamo questi approcci, quando soprattutto diventa “normale” che l’Atalanta raggiunga la qualificazione in Champions. Lavoreremo fino in fondo per raggiungere questo obiettivo”.