Berrettini non trattiene la commozione: “Un sogno che si avvera”

Matteo Berrettini ha voluto rendere pubblica tutta la sua commozione per il sogno che si è appena avverato: i fan non vedono l’ora.

Dopo gli ottimi risultati raggiunti a Miami e Monte Carlo l’obiettivo di Matteo Berrettini è provare ad alzare ancora di più l’asticella. In Florida il tennista romano ha battuto De Minaur e ha disputato un match alla pari contro Fritz, perdendo solo al terzo set; nel Principato ‘The Hammer’ ha conquistato una fantastica vittoria contro Zverev, numero 2 al mondo, anche se poi ha dovuto alzare bandiera bianca contro Musetti nel terzo turno.

Il 29enne capitolino spera di poter proseguire su questa strada e migliorare sempre di più il suo rendimento. Tra i suoi desideri c’è ovviamente quello di ritornare competitivo in un torneo del Grande Slam, magari al Roland Garros oppure a Wimbledon (dove fu sconfitto in finale nel 2021 da Novak Djokovic).

Proprio in queste ore Berrettini può coronare un altro sogno nel cassetto. Il tennista italiano, attuale numero 31 nel ranking ATP, giocherà gli Internazionali BNL d’Italia 2025 in coppia con suo fratello Jacopo. Oltre al torneo in singolare, quindi, Berrettini sarà in campo anche in doppio: potrà farlo con Jacopo, classe 1998, che è riuscito a entrare nel tabellone principale del torneo grazie a una wild card.

I fratelli Berrettini in doppio a Roma: la gioia di Matteo

Non è la prima volta che i ‘Berrettinis’ giocano assieme in doppio in un torneo ATP. La prima volta risale al 2021, a Cagliari, quando furono sconfitti in semifinale da Bolelli e Molteni. I due fratelli avevano preso parte anche al torneo di Firenze del 2022 e poi ad Acapulco nel 2023. In doppio hanno anche conquistato una vittoria: nel 2017 i fratelli Berrettini vinsero infatti il Challenger di Cortina.

Ora finalmente Matteo e Jacopo potranno competere fianco a fianco in un torneo molto prestigioso come quello che prenderà il via al Foro Italico di Roma tra pochi giorni. Berrettini ‘senior’ ha voluto festeggiare questa notizia con una storia pubblicata su Instagram: “Un sogno che si avvera!“, scrive il finalista di Wimbledon 2021, aggiungendo un cuore e un ringraziamento alla Federazione.

La foto pubblicata da Berrettini lo ritrae ovviamente in campo assieme a suo fratello Jacopo: una scena che vedremo presto agli Internazionali BNL d’Italia 2025, per la gioia dei tanti tifosi che già non vedevano l’ora di riempire le tribune del Foro Italico per celebrare il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo la squalifica.