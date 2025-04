Bortuzzo, furia in tv: “È scorretto”

Manuel Bortuzzo è al centro di un nuovo caso televisivo che si è scatenato nelle ultime ore: duro messaggio, cosa è successo

Tra i volti che stanno acquisendo grande popolarità nello sport e nel mondo dello spettacolo italiano, c’è sicuramente Manuel Bortuzzo. Il grande nuotatore paralimpico italiano si sta imponendo sempre di più non solo come uno sportivo in grado di far parlare di sé, ma anche come personaggio televisivo e discusso anche per la sua vita privata.

Nel febbraio 2019, nella zona sud di Roma e fuori da un pub, è stato vittima di una sparatoria dovuta a uno scambio di identità. Le conseguenze sono state terribili e gli hanno causato una lesione spinale che lo ha lasciato semiparalizzato. La sua carriera stava per esplodere, ma non si è dato per vinto e non ha perso la passione per il nuoto, tanto da essere diventato una colonna dello sport paralimpico.

Negli ultimi anni, però, ha fatto anche altro. Ha partecipato al Grande Fratello Vip e ha fatto discutere molto la sua relazione con l’ex fidanzata Selassiè, recentemente condannata per stalking. Proprio per questo, un’intervista con lui oggi è molto richiesta, tanto da far scoppiare un vero e proprio caso televisivo.

Caso Bortuzzo nella guerra tra reti: Costamagna è una furia

Oggi domenica 27 aprile, Bortuzzo è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Peccato che solo due settimane fa, Luisella Costamagna, conduttrice di ‘Tango’ su Rai Due, abbia dovuto annunciare, a intervista già pronta e con la partecipazione del nuotatore già concordata, che non si sarebbe seduto sul noto divano riservato agli ospiti perché “non se la sentiva di venire”, ovviamente per motivi personali.

La partecipazione a uno dei programmi di punta della ‘Mediaset’ dopo così poco tempo risulta quantomeno sospetta, o meglio ‘scorretta‘. La rabbia della conduttrice, dopo aver appreso della partecipazione di Bortuzzo a Verissimo, non è mancata.

“Quindi a Tango non se la sentiva di parlare, e adesso sì? Tutte le scelte sono legittime, per carità, ma dare buca a un programma a due ore dalla registrazione, dopo un impegno preso da più di un mese, è e resta una scorrettezza“, ha commentato. Il botta e risposta è finito qui, ma le polemiche di sicuro non mancheranno per il comportamento del nuotatore, che intanto continua a far discutere, e non solo per i suoi meriti in piscina.