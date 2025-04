Il Lecce ferma l’Atalanta sull’1-1 in una serata giocata nel segno di Graziano Fiorita, fisioterapista scomparso nei giorni scorsi. I giallorossi hanno giocato con una maglia bianca con sopra scritto “nessun valore, nessun colore”, un piccolo, ma fortissimo segno di protesta contro chi (la Lega Serie A), ha deciso di farli giocare ad appena 48 ore dal lutto subito.

Il campo interessava meno anche ai tifosi di entrambe le compagini, impegnate ad omaggiare Graziano. Sul campo comunque ne è uscito un pareggio che accontenta entrambe. Il Lecce ha chiuso il primo tempo in vantaggio per il rigore segnato da Karlsson, per un fallo di mano di Hien. Prima i bergamaschi si erano resi pericolosi con Pasalic in due occasioni.

Il Lecce ferma l’Atalanta, nel segno di Graziano Fiorita: 1-1 al Gewiss Stadium

Nel secondo tempo i nerazzurri hanno faticato a raddrizzare le cose, poi è arrivato un episodio decisivo: atterrato Cuadrado in area, il solito Mateo Retegui dal dischetto non ha sbagliato. Da quel momento in poi i padroni di casa hanno provato a spingere, ma non è bastato: nel finale sono proseguiti i cori contro la Lega Serie A. L’Atalanta sale a 65 punti, il Lecce invece va a +2 dall’accoppiata Venezia-Empoli.