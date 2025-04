Si sono giocate due gare all’ora di pranzo in quest’ultima domenica di aprile. Il Milan ha espugnato il Penzo di Venezia, vincendo al gol di Pulisic al quinto minuto del primo tempo; nel finale gara in archivio con il ritorno al gol di Santiago Gimenez. Si conferma in un ottimo stato di forma il Como, che ha battuto 1-0 il Genoa con la rete di Strefezza all’ora di gioco.