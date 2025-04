Delusione per Jasmine Paolini: la tennista azzurra saluta il Mutua Madrid Open al terzo turno. Sconfitta netta per la Paolini che cede a Maria Sakkari in poco più di un’ora di gioco. Il copione, tra primo e secondo set, non è mai cambiato. La Sakkari si impone dall’inizio alla fine con un tennis aggressivo che non lascia spazio alle risposte dell’azzurra: 6-2 6-1 per la Sakkari, Jasmine Paolini saluta Madrid.