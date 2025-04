Paura Sinner, Roma in bilico: “C’è incertezza”

Jannik Sinner farà il suo rientro ufficiale agli Internazionali d’Italia ma le ultime notizie preoccupano non poco i fan.

I tantissimi tifosi di Jannik Sinner contano ormai i giorni che mancano al rientro in campo del campione italiano. Il 4 maggio terminerà la squalifica di tre mesi inflitta al numero 1 al mondo per la vicenda Clostebol: il 23enne di San Candido sarà subito protagonista a Roma per gli Internazionali BNL d’Italia 2025 e avrà così l’occasione di ricevere fin da subito il calorosissimo abbraccio del proprio pubblico.

Sinner è tornato ad allenarsi in strutture federali lo scorso 13 aprile ma deve ovviamente ritrovare il ritmo partita. Ecco perché più di qualcuno ritiene che difficilmente Jannik potrà essere competitivo già a Roma, oltretutto su una superficie come la terra rossa che non è esattamente la sua preferita.

Altri, invece, sostengono che il riposo potrebbe aver fatto bene a Sinner e che pertanto non è da escludere la possibilità che possa lottare per il titolo già agli Internazionali d’Italia. Di sicuro il fenomeno altoatesino e il suo staff stanno lavorando intensamente per arrivare nelle migliori condizioni possibili al Roland Garros.

Sinner, cosa filtra: le foto sui social non mentono

Nel corso della sua carriera Sinner ha però dimostrato di poter realizzare imprese straordinarie: la pensa così anche Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport, che ha parlato proprio del ritorno in campo di Jannik nell’ultima puntata di TennisMania sul canale YouTube di OA Sport. Secondo Puppo è lecito non avere troppe aspettative sul ritorno in campo di Sinner a Roma perché le incognite non mancano.

“Tuttavia dalle foto che ci sono sui social io lo trovo più strutturato dal punto di vista fisico – fa notare Puppo – Per cui, credo abbiano fatto un lavoro proprio per metterlo nelle condizioni di rendere soprattutto sulla terra rossa”. Sempre Puppo crede che mai come quest’anno l’esito del Roland Garros è molto incerto: Sinner rientra in campo dopo un lungo stop e Alcaraz è alle prese con un problema fisico che potrebbe non farlo arrivare in perfetta forma a Parigi.

Il telecronista di Eurosport tiene poi a ricordare che gli ultimi cinque tornei del Grande Slam sono stati vinti dall’italiano e dallo spagnolo (3-2 per Sinner). Puppo parla di una “situazione di incertezza“: qualche outsider potrebbe approfittare delle probabili condizioni precarie dei due campioni. Non resta che attendere un paio di settimane per capire il reale stato di forma di Jannik Sinner.