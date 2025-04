Primi verdetti in Europa: Ipswich e Valladolid retrocessi in Premier e Liga, Celtic campione di Scozia

Dopo Southampton e Leicester arriva un altro verdetto in Premier League: mancava solo l’aritmetica ed è arrivata dopo il pesante ko contro il Newcastle per 3-0. L’Ipswich è la terza squadra retrocessa in Championship con il West Ham che nonostante il ko contro il Brighton, a quattro giornate dalla fine del massimo campionato inglese, ha 15 dopo di vantaggio e, con il Liverpool a un passo dalla vittoria del titolo.

L’ultimo turno infrasettimanale in Liga, invece, ha sancito il primo verdetto con il Valladolid aritmeticamente retrocesso in Segunda Division, con i suoi 16 punti con una lotta salvezza che diventa molto accesa a cinque giornate dalla fine. Nessun verdetto negli altri top campionati europei.

Negli altri campionati europei è ancora tutto in discussione in modo particolare in Bundesliga con il Bayern Monaco a un passo dal titolo, lotta serata in Serie A per la conquistato dello Scudetto. In Francia, con il PSG campione per l’ennesima volta, la situazione per il Montpellier è abbastanza complicata a quattro giornate dalla fine e con soli 15 punti conquistati e, con la retrocessione in Ligue 2, ormai a un passo… miracoli permettendo!

Retrocesse e promosse in Europa: il Celtic è campione di Scozia

Il Celtic Glasgow è campione di Scozia per la 55esima volta. La squadra di Brendan Rodgers chiude la corsa al titolo con cinque giornate d’anticipo e raggiunge il record di titoli vinti dai Glasgow Rangers. Decisiva per i biancoverdi il roboante 5-0 ai danni del Dundee United. Miglior attacco con 97 gol fatti e miglior difesa con 22 gol subiti in 33 partite e quarto campionato vinto di fila per la squadra dell’ex allenatore del Liverpool che ha la possibilità di conquistare il double nazionale con la finale della Scottish Cup contro l’Aberdeen in programma a fine maggio.