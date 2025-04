Bologna, Italiano dopo il pareggio: “Sofferenza dallo Sky box, ma la squadra è viva e lotta”

Dopo il pareggio contro l’Udinese, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha analizzato la partita e il momento della squadra, esprimendo sensazioni contrastanti tra difficoltà e fiducia.

“Seguire la partita dallo sky box è stato un vero tormento, spero davvero di non doverci più passare», ha raccontato Italiano, commentando il suo insolito punto di osservazione. Sulla prestazione della squadra, il tecnico ha sottolineato: «Nel primo tempo siamo stati troppo lenti, ma nella ripresa, con qualche aggiustamento, abbiamo provato con determinazione fino all’ultimo a trovare il gol della vittoria, purtroppo senza riuscirci. L’Udinese ti mette sempre in difficoltà e in gare come questa bisogna essere molto aggressivi nei duelli. Devo dire che nel secondo tempo ho visto una squadra che mi è piaciuta di più”.

Sul momento in campionato, Italiano ha ribadito l’importanza di restare costantemente competitivi: “La classifica è corta e tante squadre sono in lotta nella nostra zona. Se vogliamo rimanere tra le prime, dobbiamo correre forte ogni settimana. Siamo ancora tutti lì a giocarcela, ci aspettano quattro finali. Serve maggiore attenzione e ogni partita deve essere l’occasione per trovare l’episodio decisivo che ci porti alla vittoria. Siamo vivi e presenti, il nostro secondo tempo lo dimostra: non possiamo permetterci di abbassare la guardia, la concentrazione deve essere massima”.

A proposito di Castro, Italiano ha spiegato: “L’ho visto in miglioramento nell’ultimo allenamento. I suoi problemi fisici possono sparire anche all’improvviso, ma preferisco inserirlo gradualmente, magari solo nei minuti finali, per evitare rischi inutili”.

Nonostante le aspettative, il Bologna ha faticato contro un’Udinese molto aggressiva. “Quando squadre come l’Udinese ti pressano così, diventa difficile imporre il proprio gioco. Devo dare merito a loro. Noi siamo partiti sotto tono, ma abbiamo avuto la forza di ripartire nella ripresa. In Serie A nessuna partita è semplice: se non entri in campo con il giusto atteggiamento rischi di non riuscire a esprimerti al meglio. Mi è piaciuto molto chi è entrato dalla panchina: Pobega ci ha dato quella fisicità che in alcune occasioni ci era mancata”, ha osservato l’allenatore rossoblù.

Infine, su Lucumí, Italiano ha ammesso di aver avuto dei dubbi durante la gara: “Quando gioca senza superficialità, Lucumì dimostra di avere qualità importanti. Deve lavorare sulla tenuta mentale e mantenersi sempre concentrato. Nel secondo tempo ha sicuramente offerto una prestazione migliore”.