“E’ spaventoso”, bufera doping: finisce come Sinner

La celebre atleta ha il terrore di subire lo stesso calvario di Jannik Sinner: le sue parole in conferenza stampa hanno gelato i fan.

Jannik Sinner è ormai pronto a mettersi definitivamente alle spalle la vicenda doping che lo ha tormentato per più di un anno. Il 4 maggio terminerà la squalifica inflitta al numero 1 del ranking ATP dopo il patteggiamento con la WADA (Agenzia Mondiale Antidoping): subito dopo il 23enne di San Candido sarà in campo agli Internazionali d’Italia al Foro Italico.

Tuttavia quanto capitato a Jannik Sinner continua a suscitare non poche polemiche. Da una parte c’è chi ritiene che il trattamento riservato al campione italiano sia stato fin troppo benevolo e che ad altri atleti molto meno noti di lui sia andata decisamente peggio; dall’altra, invece, c’è chi sostiene che Sinner è totalmente innocente e non avrebbe dovuto prendere nemmeno un giorno di squalifica.

Anche la stessa WADA ha tenuto a precisare che quello di Sinner non è un caso di doping. La quantità infinitesimale di Clostebol trovata nel corpo del fenomeno altoatesino deriva infatti da un’assunzione involontaria. Il fisioterapista Giacomo Naldi si stava curando una ferita alla mano con un farmaco contenente la sostanza proibita e ha successivamente massaggiato il corpo di Sinner a mani nude.

Doping, la paura di Sabalenka: “E’ spaventoso”

Ora la paura di molti protagonisti del tennis è che possa accadere lo stesso anche a loro. Basta davvero una minima disattenzione per ritrovarsi positivi a qualche sostanza proibita: un timore che la numero 1 del circuito WTA, Aryna Sabalenka, ha espresso chiaramente nella conferenza stampa che ha preceduto il suo esordio nel Masters 1000 di Madrid. La tennista bielorussa ha detto di non sentirsi serena perché il sistema non è in grado di dare le giuste garanzie. Non a caso nella conferenza stampa Sabalenka ha più volte spiegato di essere ‘spaventata’ e di avvertire ormai la necessità di circondarsi solo di persone estremamente affidabili.

“Quello che è successo mi ha reso molto più attenta e consapevole del pericolo che corriamo noi tennisti – le parole della numero 1 al mondo – Dopo gli ultimi casi che tutti conosciamo è aumentata questa percezione da parte nostra“. La 26enne di Minsk ha poi aggiunto di bere e mangiare solo cose che è riuscita a controllare il più possibile e di fare molta attenzione alle persone con cui le capita di entrare in contatto.

“Qualcuno potrebbe avere una crema che contiene una sostanza vietata e potrebbe in qualche modo entrare nel mio corpo – ha concluso l’atleta bielorussa – Questa cosa la trovo piuttosto spaventosa, ma purtroppo è così“.