Musetti, ora si può festeggiare: è da record

Lorenzo Musetti sta per tagliare un traguardo storico per il tennis italiano: ora si può già festeggiare, è un record

Il tennis mondiale parla sempre più italiano. Non c’è solo Jannik Sinner, pronto a concludere un anno intero da numero 1 al mondo, a far rallegrare gli appassionati della racchetta del BelPaese. C’è un movimento intero che ha raggiunto vette forse mai toccate prima e che potrebbe ulteriormente migliorare.

L’ultima novità da questo punto di vista arriva da Lorenzo Musetti: l’atleta di Carrara ha sfiorato la top ten la scorsa settimana, finendo all’undicesimo posto per questione di pochi punti. Ora però ha iniziato il torneo di Madrid nel modo migliore possibile e questo lo avvicina al suo best ranking. Contro l’argentino Tomás Martín Etcheverry ha sofferto il primo set, vinto al tie-break, e poi non ha avuto problema a fare proprio anche il secondo parziale ed ha passare il turno.

Ora è in campo contro Tsitsipas, il greco che fino a MonteCarlo rappresentava la sua bestia nera: non è più così dopo la vittoria nel Principato, dove Musetti si è fermato soltanto alla finale con Alcaraz, dopo aver giocato una parte del match infortunato. Il tennista carrarese è già in top ten nel ranking live e potrebbe diventarlo ufficialmente lunedì prossimo se nessuno di chi lo prevede riuscirà a ricucire lo trappo.

Musetti in top ten: record sempre più vicino

Attualmente Musetti è nono nella classifica live con 3.200 punti all’attivo. Il distacco dall’undicesimo, attualmente Daniil Medvedev è soltanto di sessanta punti e quindi tutto sarà deciso proprio dal Masters 1000 spagnolo.

In lotta per aver accesso alla top ten ci sono diversi tennisti. Oltre a Paul, attualmente decimo con 3160 punti, ci sono lo statunitense Ben Shelton con 3020 punti (12esimo nel ranking live ma eliminato a Madrid), Casper Ruud (quattordicesimo con 2.765), il bulgaro Grigor Dimitrov (2.595, quindicesimo), e ancora lo statunitense Frances Tiafoe (2.590, sedicesimo) il russo Andrey Rublev (2.580, diciasettesimo) e proprio da Stefanos Tsitsipas (2.420, diciottesimo).

Molti ancora in corsa a Madrid e con la possibilità di portare in cascina i mille punti della vittoria. Non semplice per nessuno, con i risultati che potrebbero favorire proprio Musetti nella corsa alla top ten. Sarebbe il suo best ranking e l’ulteriore conferma che il suo talento è definitivamente sbocciato. Dopo potrà portarlo lo deciderà soltanto il campo e i prossimi risultati. Da Madrid a Roma, al Roland Garros: le prossime settimane potrebbero offrire un Musetti da record al tennis italiano.