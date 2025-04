Udinese, Runjaic: “Felice per la prestazione, la squadra ha risposto bene. Ora dobbiamo insistere”

Al termine del pareggio ottenuto contro il Bologna nella trentaquattresima giornata di Serie A, Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha commentato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa.

La partita:

“Ci aspettavamo una gara complicata. Negli ultimi tempi non abbiamo sempre giocato male, ma abbiamo faticato a segnare, e oggi è successo di nuovo,” ha dichiarato Runjaic. “Il Bologna ha avuto alcune occasioni nel finale, ma anche noi abbiamo creato delle opportunità. Rispetto alla gara d’andata abbiamo fatto molto meglio. Sono soddisfatto dei miei ragazzi: venivamo da cinque sconfitte e oggi hanno dato tutto. Li ringrazio per aver rispettato il piano preparato e per l’energia che hanno mostrato in campo. Kabasele, che non giocava da tanto tempo, ha fatto una buona partita. Ora dobbiamo mantenere questo spirito per cercare di conquistare più punti”.

La prestazione di Davis e le condizioni di Thauvin e Lucca:

Su Davis, Runjaic ha aggiunto: “È un giocatore di qualità ed esperienza che ci è mancato molto quest’anno. Quando ha giocato, ha sempre fatto bene. Purtroppo abbiamo perso anche Thauvin e Lucca per infortunio. Guardate l’Inter: senza Thuram hanno faticato per tre partite. Nonostante le assenze, abbiamo creato occasioni. Keinan ha fatto una prestazione eccellente, costruendo diverse opportunità. Abbiamo rischiato schierandolo titolare, ma speriamo stia bene per la prossima partita. Quanto a Lucca, ha fatto un controllo oggi ma non ho ancora notizie certe; Thauvin sta proseguendo nel recupero e sarà importante riaverlo”.

La scelta di Rui Modesto:

In merito alla decisione di schierare Rui Modesto, Runjaic ha spiegato: “È in grande forma e può giocare sia a destra che a sinistra. In passato ha agito anche come centrocampista offensivo, può adattarsi a più ruoli. Questa settimana si è allenato bene in posizione avanzata, e oggi volevo inserirlo. In realtà avevo pensato di farlo partire dall’inizio, ma Kamara, che non era al meglio, ha dato la disponibilità e ho modificato i piani. Spero che Rui possa continuare a trovare spazio e a crescere”.

Più soddisfazione o rammarico?

Infine, sul bilancio della serata, Runjaic ha concluso: “Dopo cinque sconfitte consecutive, sono felice per il gruppo. In passato abbiamo gestito meglio il possesso palla, ma oggi contava soprattutto interrompere la striscia negativa. Abbiamo affrontato una delle squadre che giocano meglio in Serie A e portare a casa un punto è positivo. È stata una partita tesa, come le ultime. In passato, contro il Milan, abbiamo avuto il 53% di possesso ma abbiamo preso quattro gol: è importante trarre insegnamenti da ogni gara. Oggi abbiamo seguito bene il piano partita, anche se la vittoria ci è sfuggita“.