Serie A, Simonelli su Atalanta-Lecce: “Rinvio non obbligatorio. Dimostrata sensibilità”

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa a margine dell’assemblea odierna tenutasi in via Rosellini. Tra i temi trattati, Simonelli ha discusso della gestione dei diritti TV, delle prossime assemblee e, soprattutto, della delicata questione dei rinvii delle partite, con particolare attenzione a Atalanta-Lecce.

Nel suo intervento, Simonelli ha ribadito l’impegno della Lega nel garantire la regolarità del campionato. “Abbiamo portato avanti i temi principali, con un focus sulle commissioni e un’analisi approfondita dei diritti TV internazionali“, ha dichiarato il presidente. Una delle priorità future sarà quello di migliorare la gestione di questi diritti, per incrementare le entrate e promuovere ulteriormente il nostro calcio all’estero.

I rinvii: Atalanta-Lecce e l’approccio della Lega

Uno degli argomenti più delicati trattati durante la conferenza è stato il rinvio della partita Atalanta-Lecce. La decisione di spostare il match, inizialmente programmato, è stata dettata dalla tragedia che ha colpito il Lecce con la scomparsa di un membro della famiglia Fiorita. Simonelli ha sottolineato che, sebbene ci fosse la possibilità di giocare la partita in una data diversa, non esiste una norma che obbligasse il rinvio. “Non c’era nessuna regola che imponeva il rinvio della partita, è stato solo il buon senso che ci ha portato a scegliere la data più lontana possibile“, ha spiegato il presidente.

Simonelli ha anche voluto chiarire che la Lega ha cercato di conciliare il rispetto per il lutto con la necessità di garantire la regolarità del campionato, che in questo momento è essenziale per le dinamiche di salvezza e qualificazione europea. “Abbiamo cercato di fare la scelta migliore per tutti, compatibile con le necessità del campionato“, ha aggiunto.

Supercoppa e altre tematiche

Il presidente ha poi risposto a domande sulla Supercoppa, confermando che sono in corso trattative con i sauditi per organizzare l’evento, ma che ci sono anche altre opzioni sul tavolo. “Abbiamo alternative interessanti, ma non posso rivelare dettagli per motivi di riservatezza“, ha dichiarato Simonelli.

In merito al rinvio di Inter-Roma, il presidente ha chiarito che la Lega ha preso la decisione più equilibrata, soprattutto considerando che la partita avrebbe coinciso con il funerale del Santo Padre. “Avremmo potuto giocare sabato, ma alla fine abbiamo deciso di posticipare il match per rispettare le sensibilità di tutti“, ha concluso.

Conclusioni sull’andamento del campionato

Simonelli ha ribadito che la Lega Serie A continuerà a lavorare per evitare rinvii quando possibile e per garantire che il campionato si svolga con la massima regolarità. Le prossime giornate, in particolare le ultime due, saranno cruciali per le squadre in lotta per i posti in Europa e per la salvezza. Come sottolineato dal presidente, “le ultime due giornate vedranno partite in contemporanea per tutte le squadre che lottano per gli stessi obiettivi“, un passo importante per la trasparenza e la competitività del campionato.

L’assemblea ha anche messo in evidenza la determinazione della Lega di affrontare sfide difficili, come quelle relative alla gestione delle date e degli impegni internazionali, sempre con l’obiettivo di mantenere la bellezza e la regolarità del nostro calcio.