Sospeso il programma del Mutua Madrid Open: la Spagna è stata colpita da un blackout. Cosa sta accadendo

Il programma odierno del Mutua Madrid Open è attualmente sospeso: nella capitale spagnola, così come in altre città del Paese e in Portogallo, è saltata l’elettricità. I primi problemi si sono presentati già durante il match di Matteo Arnaldi, con l’italiano che è però riuscito a terminare la sfida contro Damir Dzumhur pur senza il supporto della tecnologia.

Adesso la situazione sarebbe ancora più complicata: dalle 12.30 c’è stato un problema alla fornitura elettrica che ha colpito Spagna, Portogallo e anche parte della Francia. Un “buio tecnologico” che sta rendendo impossibile la prosecuzione del palinsesto. Non sono ancora chiare le ragione di tale black-out: come spiegato da Red Electrica, fornitore dell’elettricità in Spagna, “sono stati attivati i piani per il ripristino della fornitura elettrica, si stanno analizzando le cause e si stanno dedicando tutte le risorse alla risoluzione del problema”.

Problemi anche negli aeroporti, nelle metropolitane, interrotti anche i servizi ferroviari così come le linee telefoniche. Inoltre, per ragione di sicurezza, anche le cinque centrali nucleari della Spagna hanno smesso di fornire energie elettrica.

Per quel che riguarda il Masters 1000 di Madrid, tutto dipenderà dal ripristino dell’elettricità: dopo la vittoria di Arnaldi, oggi dovrebbero essere impegnati Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli nel doppio.