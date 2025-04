Valentino Rossi con Marc Marquez, tutto vero: assurdo in MotoGP

Marc Marquez corre verso un traguardo assurdo: nuovo intreccio con lo storico rivale Valentino Rossi in MotoGP

Correre sempre e non fermarsi mai. È il destino dei piloti di MotoGP, pronti a non cedere mai il passo per arrivare ai massimi obiettivi stagione dopo stagione. Quest’anno la lotta in vetta appare particolarmente serrata, ma la certezza è che sarà a marchio Ducati. Alex e Marc Marquez figurano al primo e al secondo posto della classifica piloti, con un solo punto di differenza. Subito dopo c’è Bagnaia, che non ha alcuna intenzione di cedere il passo.

Per i costruttori, la lotta pare essere decisamente più chiusa, visto che la casa rossa italiana, dopo pochi Gp, ha già fatto il vuoto alle spalle – e c’era da aspettarselo. C’era grande curiosità per capire se la scelta di puntare su Marc Marquez, discussa ormai da un anno, avrebbe portato i risultati sperati o si sarebbe rivelata un vero e proprio boomerang.

Ad oggi, i dirigenti hanno avuto ragione e si può dire che le performance dell’esperto pilota su due ruote stiano dando ragione a chi ha scommesso su di lui. La sua capacità di sfruttare il mezzo a disposizione stanno stupendo in molti e per questo c’è la sensazione che possa essere davvero il favorito per restare in vetta alla classifica fino alla fine.

Intreccio Marquez-Rossi: il premio fa sorridere e discutere

Nei primi quattro Gp della stagione, Marc Marquez ha centrato 4 pole position – in tutto si tratta di 4 su 5. Si tratta di un traguardo incredibile, che fa capire come lo spagnolo della Ducati possa fare davvero la voce grossa in questa stagione e lasciarsi tutti gli altri alle spalle.

Ironia della sorte, se dovesse continuare così, gli potrebbe toccare un premio piuttosto particolare. Per chi si laurerà re delle pole, infatti, è prevista una Bmw griffata Valentino Rossi. Addirittura, potrebbe essere proprio il Dottore a consegnarla nell’ultima tappa a Valencia, anche se non ci sono ancora certezze in tal senso.

Este es el coche que Bmw entregara al piloto de Motogp que se lleve la Pole Position. Bmw M4 edición limitada de VR46.

Seria increíble que le tocase a Marc Marquez 😂#Motogp#SpanishGP pic.twitter.com/78wHzlZnfh — Paddock gp (@Paddockgp1) April 25, 2025

In particolare, si tratta di una Bmw M4 Cs Edition Vr46, in vendita in edizione limitata. Ha un costo di 172mila euro e chi decide di comprarla ottiene anche un incontro personale con Valentino Rossi nel Ranch di Tavullia, oltre a un pacchetto di lezioni di guida a Misano. Insomma, un regalino niente male, ma che risulta piuttosto ironico, considerando che potrebbe essere consegnato proprio a Marquez.