Il Barcellona vuole vendicare il 2010 contro l’Inter: entusiasmo blaugrana dopo la vittoria in Copa del Rey

Dopo aver vinto Supercoppa Spagnola e Copa del Rey contro il Real Madrid, il Barcellona di Flick sogna in grande con i blaugrana ancora in corsa in Liga e in Champions League con l’Inter di Inzaghi che domani farà visita agli spagnoli.

Un appuntamento da non sbagliare per i catalani che vorrebbero vendicare l’eliminazione in Champions del 2010 nell’anno in cui l’Inter vinse il famoso Triplete. Yamal e compagni vogliono ulteriormente migliorare una stagione, fino a questo momento, impeccabile, con i tifosi che sperano una grande notte anche in campo europeo.

Una sfida in cui con ogni probabilità non ci sarà Robert Lewandowski: l’attaccante è attualmente ai box per un problema muscolare e dopo aver saltato la gara di campionato contro il Maiorca non è scesa neanche in campo nel Clasico contro il Real Madrid. L’ex Bayern Monaco è attualmente in dubbio per l’andata della semifinale di Champions League con il Barcellona desideroso di riscattare il ko indolore nel ritorno dei quarti di finale contro il Borussia Dortmund dopo il 4-0 dell’andata.

Barcellona-Inter: gli spagnoli vogliono la finale

Partita sicuramente di livello contro un’Inter che viene nel peggior momento della stagione dopo i recenti passi falsi contro Bologna e Roma in campionato oltre a quello contro il Milan in Coppa Italia. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Pavard infortunatosi nell’ultimo match di Serie A a San Siro e ritrova gli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, freschi e riposati dopo non essere scesi in campo nella sconfitta per 0-1 contro i giallorossi.

Il Barcellona, così come avvenuto contro il Borussia Dortmund, proverà a far valere il fattore casa sfruttando la batteria offensiva guidata da uno scatenato Ferran Torres supportato dalla velocità di Raphinha e Lamine Yamal oltre che dalla qualità di un Pedri tornato ad altissimi livelli in fase di impostazione.