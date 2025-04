Barcellona, Yamal: “Inter molto forte in difesa, vogliamo dimostrare chi siamo”

Lamine Yamal, stella offensiva del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter.

Prima volta in semifinale di Champions, che sentimenti?

“C’è tanta voglia di vincerla, vogliamo dimostrare che squadra siamo e vogliamo provare a vincere tutto”.

Prepari qualche sorpresa particolare sui social per questa partita?

“Beh, è una cosa che faccio per passare il tempo, per non annoiarmi a casa”.

Quale compagno di squadra ti ha sorpreso in questa stagione?

“Beh, ovviamente Pedri e Raphinha sono incredibili. Però penso che anche Inigo e Frenkie (Martinez e De Jong, ndr) stanno facendo una stagione fantastica”.

Al di là del tuo talento, cosa ti piacerebbe che dicessero di te?

“Mi piacerebbe dicessero che sono un bravo giocatore e una persona rispettosa e rispettata. La cosa più importante è l’educazione, come mi hanno insegnato i miei giocatori a casa”.

Cosa temete di più dell’Inter domani? Magari la fase difensiva molto solida…

“Tutti sanno che in difesa è una squadra molto forte, che ha nelle transizioni il proprio principale punto di forza. Però anche noi siamo bravi, specie nel palleggio. dovremo fare di tutto per passare come squadra”.

Cento partite ufficiali a neanche 18 anni. Cosa significa?

“Credo che sia una gran cosa raggiungere questo traguardo in un club grande come il Barcellona. Non è una cosa da tutti, e credo che sia importante la continuità. È la cosa a cui do più valore in questo momento. Il momento dell’Inter non c’entra niente, è una semifinale. Non mi paragono con nessuno, figuriamoci con Messi”.