Berrettini, sogno ad occhi aperti: tifosi in festa

Matteo Berrettini ha raggiunto un altro incredibile traguardo in carriera: i tifosi sono in festa dopo l’ultimo successo speciale

Ci sono traguardi che per uno sportivo sono storici e valgono le ore di allenamenti passate sul campo, le delusioni, il sudore versato e anche le insoddisfazioni che prima o poi arrivano. Lo sa bene Matteo Berrettini: il tennista romano era partito fortissimo in carriera, raggiungendo anche la finale di Wimbledon e una classifica Atp di tutto rispetto.

Proprio quando la sua ascesa tra i big del circuito Atp sembrava arrivata al culmine, è iniziato il crollo verticale. Tra gossip, qualche critica ingiusta e gli infortuni, il 2023 è stato un anno terrificante per The Hammer, che è uscito addirittura dai primi 100 al mondo. Pian piano, è riuscito a risalire la china e sta riuscendo a togliersi anche grandi soddisfazioni.

A Monte Carlo è riuscito a eliminare Zverev, ora c’è Madrid, e anche lì sta ben figurando. Ha battuto Giron e ha strappato il pass per il terzo turno, nonostante la terra rossa non sia proprio l’habitat ideale per lui, che si è sempre trovato meglio sull’erba. Proprio questo successo, gli ha permesso di ottenere un’altra grande soddisfazione che solo pochi italiani sono riusciti a raggiungere.

Berrettini show: 200 vittorie nel circuito Atp

Il sogno di qualsiasi giovane tennista è vincere e scalare la classifica Atp. Chissà se quando ha iniziato, il romano pensava di coltivare così bene le sue aspirazioni e arrivare a centrare il traguardo di 200 vittorie in carriera da professionista. È successo proprio dopo il successo contro Giron ed è solo l’ottavo nella storia a riuscirci.

Il primo della lista è Fabio Fognini, arrivato a 426 vittorie, ovviamente c’è Sinner, che col tempo si imporrà su tutti gli altri se dovesse continuare così, ed è a quota 270. Non possono mancare nomi storici per il tennis italiano come Adriano Panatta con 395 successi, Andreas Seppi e Corrado Barazzutti, quest’ultimi entrambi nella forbice tra i 300 e i 400 successi.

Infine, non si possono dimenticare Renzo Furlan, che è stato anche l’allenatore di Jasmine Paolini, e l’attuale presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi, che hanno superato di poco le 200 affermazioni. Insomma, Berrettini è entrato nel circolo ristretto dei migliori tennisti italiani di sempre e ora vuole tornare a togliersi grandi soddisfazioni in carriera. Magari la stagione sull’erba che arriverà tra poche settimane sarà l’habitat perfetto per vederlo esultare ancora di gusto.