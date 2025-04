Eccezionale Valentino Rossi, ancora MotoGP: “Nella storia”

Il nome di Valentino Rossi si lega ancora alla MotoGP: il Dottore scrive la storia, la notizia fa impazzire i fan.

Sei titoli iridati in MotoGP caratterizzati da 89 vittorie, molte delle quali rimaste nella mente dei tantissimi appassionati di motociclismo. Valentino Rossi ha scritto pagine indelebili nella storia della classe regina, dove è approdato dopo aver conquistato il Mondiale anche in 125, 250 e 500. Il ‘Dottore’ ha corso la sua ultima gara in MotoGP a Valencia, il 14 novembre 2021, concludendo una stagione che lo aveva visto conquistare solo 44 punti.

Dopo aver appeso il casco al chiodo il fenomeno di Tavullia è rimasto comunque in MotoGP, anche se con un ruolo diverso. Valentino Rossi è infatti fondatore e proprietario (già dal 2014) della VR46 Racing, team che gareggia nella classe regina dal 2022. In questa stagione i due piloti Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio hanno già ottenuto quattro podi (tre nei GP e uno nella Gara Sprint in Qatar).

In più Valentino Rossi è impegnato nel Mondiale Endurance al volante di una BMW m4 nella classe LMGT3. Un’avventura che lo scorso anno ha dato le prime soddisfazioni al 46enne: oltre al secondo posto nella 12 Ore di Bathurst è arrivata anche la pole position nella 6 Ore di Imola, chiusa poi in seconda posizione.

Valentino Rossi-MotoGP, ora è ufficiale: tifosi in delirio

Ora però è arrivata una notizia che scatena tutti i fan del ‘Dottore’: il motivo è ancora una volta la MotoGP, in particolare l’impatto mediatico che ancora oggi una figura come Valentino Rossi riesce ad avere. Un aspetto che sottolinea anche Ferdinando Cervigni, CMO di Dainese, lo storico brand che da oltre mezzo secolo è garanzia di innovazione e passione per gli amanti delle moto.

Cervigni, in un’intervista rilasciata a Fanpage, sottolinea come Rossi sia ancora a tutti gli effetti un’icona della MotoGP. “Ci sono tanti campioni che stanno arrivando, ma nessuno ha quei numeri“, afferma il CMO di Dainese, che poi mette in evidenza il fortissimo legame che c’è tra Rossi e lo storico marchio.

“Rossi è Dainese – le parole di Cervigni a Fanpage – Non è un caso che Dainese abbia voluto omaggiare Valentino per i suoi 46 anni. Quello che Rossi ha dato a questa sport rimarrà nella storia“. Parole davvero bellissime, quelle del CMO di Dainese, che ha voluto così omaggiare e celebrare un simbolo del motociclismo come Valentino Rossi.