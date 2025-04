Real Madrid, Ancelotti perde un big fino a fine stagione

Stagione finita per il difensore del Real Madrid, Antonio Rudiger. Il centrale tedesco ha messo nel mirino il Mondiale per club e tornerà a disposizione in vista della prossima stagione, con quella attuale conclusa anzitempo. Tra le quattro e le sei settimane di stop per l’ex Roma.

Il comunicato del Real sull’infortunio di Rudiger

A darne l’annuncio è stato il club con una nota ufficiale: “Il nostro giocatore Antonio Rüdiger è stato sottoposto oggi con successo a un intervento chirurgico per la rottura parziale del menisco esterno della gamba sinistra. L’operazione è stata eseguita dal Dott. Manuel Leyes sotto la supervisione dei Servizi Medici del Real Madrid. Rüdiger inizierà presto i lavori di recupero”.

Le parole del difensore tedesco: “Dopo aver giocato per più di sette mesi con forti dolori, purtroppo era inevitabile che dovessi sottopormi a un intervento chirurgico al menisco. Voglio poter tornare a giocare il prima possibile, perché ho due tornei importanti davanti a me, la Nations League e il Mondiale per Club, ma per ora devo affrontare settimana per settimana e vedremo. Farò tutto il possibile per riuscirci. Ci vediamo presto e prendetevi cura di voi”.