Schumacher, resta una speranza: l’annuncio fa sorridere

I fan di Schumacher si aggrappano alla speranza: l’annuncio è davvero importante, finalmente si può sorridere.

Le iniziali sul casco di Jackie Stewart, battuto poi all’asta per beneficenza, hanno riacceso le speranze di tutti coloro che non hanno mai smesso di credere in qualche miglioramento. Michael Schumacher è stato aiutato da sua moglie Corinna per mettere la firma sul casco, ma tanto è bastato per scatenare l’entusiasmo dei tantissimi tifosi.

Al momento non ci sono però notizie su eventuali passi avanti da parte dell’ex pilota della Ferrari. Le condizioni di salute del 7 volte campione del mondo di F1 sono un segreto ormai da più di 12 anni, ovvero dal giorno del terribile incidente sugli sci a Meribel, in Francia. Schumacher vive oggi nella sua villa di Maiorca ed è assistito costantemente dai suoi familiari e dal personale medico: Corinna e i figli Gina-Maria e Mick mantengono il più stretto riserbo e cercano di non far trapelare nulla all’esterno.

Mick ha scelto di seguire le orme del padre. Dopo un paio di stagioni in F1 con la Haas il pilota tedesco ha ricoperto il ruolo di terzo pilota della Mercedes, prima di diventare il pilota ufficiale della Alpine nel Campionato del mondo Endurance. Un’esperienza che sta facendo bene al figlio d’arte, anche se il suo sogno è quello di rientrare un giorno nel Circus.

Schumacher, torna la speranza: i tifosi incrociano le dita

Mick Schumacher aveva coltivato qualche speranza già per questo Mondiale, visti i contatti con la Sauber: la scuderia svizzera ha però deciso di puntare su Gabriel Bortoleto, campione di Formula 2 lo scorso anno. Tuttavia nel 2026 le porte della F1 potrebbero nuovamente aprirsi per il pilota tedesco.

Nella prossima stagione, infatti, ci sarà anche la Cadillac come undicesimo team in griglia. Il prossimo 3 maggio è in programma un evento al Queen Miami Beach dove verranno svelati i colori della monoposto che farà il suo debutto nel Circus a partire dal 2026. Chissà che in questa occasione non trapeli qualche indizio su chi saranno i due piloti: le indiscrezioni parlano di un pilota statunitense per il primo sedile (Colton Herta?), mentre per il ruolo di secondo pilota uno dei candidati è proprio Mick Schumacher.

Il figlio del leggendario Michael dovrà vincere la concorrenza di altri piloti che ambiscono al volante della Cadillac: tra questi c’è Sergio Perez, che dopo l’addio alla Red Bull è in attesa della proposta giusta per tornare in pista.