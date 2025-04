Ultim’ora Ferrari, altra batosta: disfatta totale

Per la Ferrari sembra davvero non esserci pace: arriva un’altra batosta, se confermata sarebbe una disfatta totale

Diciassette anni senza un titolo mondiale e, guardando la classifica di quest’anno, il digiuno è destinato ad aumentare ancora. La Ferrari vive un altro inizio di stagione all’insegna della delusione e non può essere certo il podio di Leclerc in Arabia Saudita a far cambiare le cose.

La scuderia di Maranello aveva approcciato il Mondiale 2025 con grande entusiasmo e altrettanti grandi ambizioni. L’uno e le altre sono però state cancellate ben presto da risultati che definire deludenti è poco. Chi vuole vincere un titolo non può certo considerare positivo il bottino raccolto fin qui dalla Ferrari: un podio con Leclerc e una vittoria nella sprint con Hamilton, poi tanta, troppa fatica.

A Maranello si continua a guardare con ottimismo al resto della stagione, si fa affidamento sugli aggiornamenti che potrebbero far compiere un passo in avanti alla SF-25, ma è chiaro che l’umore che si respira nei box della rossa non sia dei migliori. Lo dimostrano le parole di Lewis Hamilton che è apparso quasi rassegnato al corso degli eventi, come se non avesse la speranza di poter invertire la tendenza. Per Marko, manager Red Bull, l’inglese aspetta il 2026, ma potrebbe ricevere un’altra delusione se le indiscrezioni che provengono dal mondo della F1 dovessero trovare conferma.

Ferrari, altro flop: il 2026 parte male

Il prossimo anno sarà quello del cambio di regolamento e dei nuovi motori ed è per questo è atteso da tutti i team che sono attualmente indietro come un’opportunità per invertire le gerarchie.

Un’opportunità che, stando ai rumors dei bene informati, la Mercedes avrebbe colto a volo. La PU che la scuderia tedesca sta progettando sarebbe la migliore di tutto il lotto e potrebbe garantire u dominio come quello avvenuto con Hamilton al volante. Se la Mercedes appare la favorita per il prossimo anno, la Ferrari sarebbe, invece, in grande difficoltà, sempre secondo le indiscrezioni dei media.

Come la Red Bull, anche a Maranello avrebbero riscontrato più di un problema nel progetto della nuova Power Unit. Dovessero essere confermate le indiscrezioni, per la Ferrari sarebbe un altro duro colpo da mandare giù e questa volta potrebbe anche portare a novità importanti sul fronte piloti. Il pensiero va a Leclerc che potrebbe anche decidere di mollare il Cavallino Rampante per provare a salire su una monoposto competitiva per la vittoria. Alla Ferrari il compito di far sì che questo non avvenga.