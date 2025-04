Verstappen molla la Red Bull: clamoroso, coinvolto Hamilton

Un incredibile intreccio tra Max Verstappen e Lewis Hamilton potrebbe portare l’olandese lontano dalla Red Bull

Amici mai canterebbe Antonello Venditi e mai colonna sonora fu più adatta per Max Verstappen e Lewis Hamilton. I due piloti se ne sono dette (e date) di tutti i colori nel corso dell’infinita sfida per il Mondiale del 2021 e ricucire lo strappo di quella stagione non è possibile.

Ora però la strada dei due piloti potrebbe tornare ad incrociarsi e per la Formula 1 sarebbe un vero botto: Max Verstappen via dalla Red Bull, come pure si sussurra da qualche mese, per colpa (o grazie) a Lewis Hamilton. È un intreccio clamoroso quello che potrebbe portare il quattro volte campione del mondo sul sedile della Ferrari a partire dal 2026. Un intreccio che sembrava impossibile qualche mese fa, ma che ora non è più tale.

Non lo è perché Hamilton ha avuto un impatto che si potrebbe azzardare a definire disastroso con la rossa. La vittoria in Cina è già stata dimenticata e le parole del sette volte iridato dopo l’Arabia Saudita sono state chiare: lui con la SF-25 non ha feeling. Cosa c’entra Verstappen in tutto questo? Nulla ad uno sguardo rapido, qualcosa in più se si guarda al futuro.

Verstappen in Ferrari al posto di Hamilton: lo scenario

Un futuro che per Lewis Hamilton in F1 potrebbe finire nel 2025: ne è convinto ad esempio Ralf Schumacher che ha apertamente parlato di ritiro dell’inglese a fine stagione se dovesse capire di non poter essere più competitivo.

Una ipotesi che libererebbe un sedile della Ferrari, proprio in coincidenza con la possibilità per Verstappen di lasciare la Red Bull. Anche l’olandese potrebbe propendere per l’addio a fine stagione, se si rendesse conto di non poter disporre più di una macchina competitiva per la vittoria del titolo. Un doppio incastro che aprirebbe le porte al clamoroso approdo di Max Verstappen in Ferrari.

Certo il pilota olandese è molto ambito e per convincerlo ad approdare a Maranello servirebbe non soltanto un ricco ingaggio, ma anche la certezza di un progetto vincente cosa che alla Ferrari non riesce da tempo. Su di lui ci sono gli occhi di Aston Martin e Mercedes, ma il fascino della rossa potrebbe giocare un ruolo decisivo nella sua scelta. Al Cavallino Rampante verrebbe così a crearsi una coppia favolosa con Leclerc, sempre che Charles non decida poi di lasciare anche lui la Ferrari. Un intreccio assurdo, una ipotesi complicata ma affascinante, un’idea che soltanto nei prossimi mesi si capirà quanto possa essere reale.