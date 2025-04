Caos calendari, interviene Gravina: “Faremo un protocollo. Maglia Lecce? Messaggio forte”

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, ha parlato oggi nella sua conferenza stampa post consiglio federale.

Ecco le sue parole, a partire da un commento sul caos delle partite da recuperare, con le annesse polemiche che hanno coinvolto il Lecce e l’Atalanta dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita e le due squadre in campo già 48 ore dopo il lutto (e dopo la morte di Papa Francesco con la sospensione delle attività sportive): “Ne abbiamo parlato oggi e abbiamo stabilito che sarà predisposto, di comune accordo con le componenti, un protocollo che si dovrà seguire per tutti gli eventi che possono accadere”, le sue parole.

Poi ha aggiunto: “Quando avviene un caso drammatico dobbiamo avere la capacità di fissare un protocollo, non possiamo di volta in volta confrontarci e decidere se fare o adottare un determinato provvedimento, per questo serve un protocollo che preveda tutto quello che deve essere fatto in questi momenti”.

Sulla maglia di protesta usata dal Lecce contro l’Atalanta (c’era su scritto “Nessun valore, nessun colore” in una maglia bianca) si è mostrato comprensivo per quanto visto: “La maglia del Lecce? Il messaggio del Lecce deve essere compreso. Massima vicinanza a quello che è stato il dolore che ha colpito la famiglia, la società, una comunità, non solo di tifosi leccesi ma di tutti coloro che amano il calcio, questi episodi sconvolgono, il calcio è una comunità unica e allargata e il livello di sensibilità è particolarmente accentuato. Il messaggio del Lecce è forte, di una società che in quel momento ha voluto esprimere il suo dolore e la massima espressione di angoscia, grande rispetto per i dolori di una comunità che viene prima di ogni altro confine”, ha concluso il dirigente”.