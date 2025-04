“Come Simoncelli”: MotoGP sconvolta

I fan della MotoGP sono rimasti senza parole: molti hanno ripensato al terribile incidente che è costato la vita a Marco Simoncelli.

I tantissimi fan della MotoGP ricordano sempre con grande tristezza Marco Simoncelli. Il 23 ottobre 2011 il pilota italiano è venuto a mancare dopo un terribile incidente durante il Gran Premio della Malesia. Simoncelli ha perso il controllo della sua Honda al secondo giro ed è stato successivamente investito da Colin Edwards e Valentino Rossi che arrivavano subito dietro. Un impatto tremendo che non gli lasciò scampo a causa delle ferite riportate alla testa, al collo e al torace.

Scene terribili che gli appassionati di MotoGP non potranno mai dimenticare. La paura è sempre quella che un giorno possa capitare di nuovo qualcosa del genere a qualche altro protagonista del Motomondiale. Proprio durante la gara in Qatar i fan della classe regina hanno vissuto un grandissimo spavento che a molti ha fatto tornare in mente la tragedia di Simoncelli.

Il 13 aprile 2025, durante il GP sul circuito di Losail, Jorge Martin – appena rientrato dopo l’intervento chirurgico alla mano – è stato protagonista di una brutta caduta sullo scalino del cordolo. Il campione del mondo in carica è rimasto in piena traiettoria: Fabio Di Giannantonio, che sopraggiungeva con la sua Ducati, non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.

MotoGP, come Simoncelli: “Qualcosa di molto simile”

Martin ha riportato diverse fratture alle costole e uno pneumotorace: il pilota della Aprilia ha saltato Jerez e molto probabilmente dovrà rinunciare anche al weekend di Le Mans, in Francia. Tuttavia, considerando la gravità dell’incidente, si può dire che poteva andare peggio.

La pensa così anche Paolo Simoncelli, papà di Marco, che in un’intervista al quotidiano La Repubblica ha confessato la paura provata dopo aver visto le immagini e il timore che potesse verificarsi un’altra tragedia dopo quella capitata 14 anni fa a suo figlio.

“Jorge Martin è stato molto sfortunato, però tutto è relativo – ha detto Paolo Simoncelli – In Qatar gli è successo qualcosa di molto simile a quello che accadde nel 2011 al mio Marco, solo che Di Giannantonio gli è passato con la ruota sopra la gobba della tuta. Qualche centimetro più in là e sarebbe stato colpito anche lui sul collo”. Il papà di Marco Simoncelli ha tenuto a sottolineare come la vita sia davvero una questione di centimetri: “Quando accadono certe cose non puoi farci nulla“.