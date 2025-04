ESCLUSIVA SI Jorge Jesus ad un passo dall’addio con l’Al Hilal. E il Brasile…

Arrivano nuove importanti evoluzioni sul rapporto fra Jorge Jesus e l’AlHilal: secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari infatti, si è arrivati al punto di non ritorno nel rapporto fra il club arabo e l’allenatore.

L’avventura del tecnico sulla panchina dell’Al Hilal è dunque agli sgoccioli. Già nelle scorse settimane vi avevamo anticipato come fosse arrivata solamente una conferma a tempo per lui con il club che aveva deciso di mantenere solo momentaneamente in carica il portoghese.