ESCLUSIVA SI L’ex blaugrana Paco Clos: “La Thu-La mi preoccupa, ma Barcellona favorito”

Mancano poche ore all’appuntamento che vale una stagione per l’Inter: alle 21 il calcio d’inizio della sfida al Barcellona, nell’andata della semifinale di Champions League.

L’allenatore iberico Paco Clos, che da calciatore è cresciuto nel Barcellona per poi militare nella prima squadra blaugrana fra il 1982 ed il 1988, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per dirci la sua sulla sfida.

Il Barcellona parte favorito oggi?

“Il Barcellona, nonostante abbia una squadra molto giovane, parta leggermente favorito stasera. Nonostante questo l’Inter ha una grande esperienza, pure se arriva da alcuni risultati negativi in Italia. Sarà una partita difficile tanto per il Barcellona quanto per l’Inter. Sinceramente penso però che i blaugrana, se saranno al livello mostrato nelle ultime partite, abbiano la possibilità di andare in finale”.

L’assenza di Lewandowski può pesare?

“Non ho dubbi sul fatto che quella di Lewandowski sia una assenza pesante per il Barcellona. C’è però Ferran Torres che sta facendo molto bene, sta facendo gol. Spero che non si senta troppo l’assenza del polacco che ribadisco, è importante”.

Che ne pensa della stagione dell’Inter?

“Quest’anno l’Inter sta facendo una campagna europea entusiasmante. Contro ogni pronostico in Champions ha superato rivali molto difficili, anche se ora ha raccolto qualche sconfitta. L’Inter è una seria candidata per vincere la Champions, tutto dipenderà da come saprà affrontare il Barcellona”.

Che ne pensa della coppia Lautaro-Thuram, che potrebbe ricomporsi oggi?

“E’ una coppia importantissima, che ci preoccupa. Thuram può decidere molto in questo genere di partite. Il Barcellona dovrà fare molta attenzione ad entrambi”.

Lei ha condiviso lo spogliatoio blaugrana con Maradona. Ce lo racconta?

“Diego era un compagno di squadra eccellente ed una persona sensazionale. Anche in gioventù era un simbolo del Barcellona, ma nonostante questo era molto umile. Soprattutto con i giovani, nonostante fosse giovane lui stesso. Gli sono molto grato, perché per esempio con me fu molto importante. Siamo stati abbastanza amici, è triste che non sia più fra di noi”.