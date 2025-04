ESCLUSIVA SI – Pagliuca: “L’Inter farà soffrire il Barcellona. Ecco quale sarà la chiave dei nerazzurri”

Rush finale di Champions League con la seconda delle due semifinali d’andata. Questa sera l’Inter sarà ospite del Barcellona, i nerazzurri di Simone Inzaghi devono provare a rialzarsi dopo le ultime tre sconfitte che hanno provocato danni importanti in campionato e in Coppa Italia.

ESCLUSIVA – Pagliuca: “Inter, la chiave sarà la compattezza difensiva”

Ma cosa dovrà fare l’Inter questa sera? In esclusiva ai microfoni di Sportitalia è intervenuto Gianluca Pagliuca: “Il Barcellona è una squadra completa e giovane, ha entusiasmo. Servirà una grande prestazione di squadra, la chiave sarà la compattezza difensiva. L’uomo in più potrebbe essere Marcus Thuram, se è in forma potrebbe creare grandi problemi al Barcellona. Attenzione a Lamine Yamal, non sente il peso della sua giovane età e potrebbe creare pericoli per i nerazzurri. L’Inter farà soffrire il Barcellona, stasera prevedo un 1-1. Nel doppio confronto vedo il Barcellona leggermente favorito, ma l’Inter per me può comunque andare in finale. Sarà una sfida equilibrata”