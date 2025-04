Super Gigio Time, Arsenal-Psg: Donnarumma è «il vero MVP»

In una partita emozionante e ricca di capovolgimenti tra Arsenal e PSG, è stato Gianluigi Donnarumma a prendersi la scena nel primo tempo della prima semifinale di Champions League. Il portiere e capitano della Nazionale azzurra, sopo un avvio in cui i parigini si erano portati in vantaggio grazie al gol del solito Dembélé, è salito in cattedra.

Donnarumma salva il PSG

L’ex portiere del Milan ha risposto agli attacchi dei londinesi, salvando a più riprese la porta dei Parigi. I Gunners hanno cercato con insistenza il pareggio, sbattendo però contro un muro chiamato Gigio Donnarumma. Il portiere originario di Castellammare di Stabia è costretto a tenere a galla i suoi, dopo che la squadra parigina, grazie al suo centrocampo aveva gestito la prima parte della gara. Nel cuore del gioco, Neves, Vitinha e Ruiz avevano dettato i tempi e comandato la mediana, mettendo in difficoltà il centrocampo dell’Arsenal.

Quando però Saka prende in mano la squadra, la musica è cambiata. L’esterno inglese ha arretrato il proprio raggio d’azione, ha costruito ed ha acceso la manovra dei Gunners, creando la prima vera occasione per i suoi al 39’. Ma è nel finale di primo tempo che Donnarumma si è supera: quando Martinelli viene lanciato in area proprio da Saka, ma l’estremo difensore azzurro si distende e salva tutto con un grande intervento. È “Gigio Time”: senza le sue parate, il PSG avrebbe subito un pareggio che avrebbe anche potuto cambiare il corso della gara.

Man of the Match secondo i compagni

Sono ben cinque le parate di Donnarumma durante Arsenal-PSG, alcune sicuramente più facili di altre, comunque tutte molto importanti. Il suo contributo è stato decisivo, ma per la UEFA il Man of the Match è stato il suo compagno Vitinha. L’ex giocatore del Porto non era comunque d’accordo con l’assegnazione del premio, perciò negli spogliatoio ha voluto dare il premio al suo portiere: «Ecco il vero MVP». Il portoghese lo ha scritto sui social, dopo la gara, postando un selfie col premio donato al portiere azzurro. Un episodio simile a quello già capitato dopo la gara di ritorno dei quarti di finale contro l’Aston Villa. Anche in quel caso, Gigio si rese protagonista di tre interventi decisivi. La UEFA però scelse Dembélé come MVP e lo stesso attaccante francese in conferenza stampa disse: «Donnarumma è il vero Man of the Match».