Percassi blinda D’Amico: “È fondamentale, costruirà l’Atalanta del futuro”

D’Amico-Milan, la frenata arriva da Bergamo. Luca Percassi, AD dell’Atalanta, ha parlato del futuro del direttore sportivo durante la conferenza stampa di presentazione della partnership tra il club e New Balance. Queste le sue parole:

“D’Amico sicuramente vestirà New Balance il prossimo anno. Tony è per noi è fondamentale, al di là degli interessi presunti, è un direttore sportivo che avrà il compito l’anno prossimo dovrà creare un’Atalanta competitiva. Lui è molto contento di stare qui, ha la grande responsabilità di mantenere il livello. Sapete tutti l’importanza di cosa ci stiamo giocando e non pensiamo ad altro, andiamo avanti a lavorare”