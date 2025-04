Sinner, rifiuto netto: Anna Kalinskaya disperata

Il rifiuto netto ad Anna Kalinskaya accende il gossip e la curiosità da parte di tutti gli appassionati: Sinner viene tirato ancora in ballo

Jannik Sinner è un martello che abbatte qualsiasi avversario si ponga tra lui e i successi nel tennis. L’ha dimostrato parecchie volte in campo, ma è solo il risultato di una mentalità di ferro che sta portando il numero uno al mondo a successi inimmaginabili. Da un anno è in cima alla classifica Atp, anche a dispetto della squalifica per tre mesi patteggiata dopo il caso Clostebol.

Una scia del genere è frutto del talento, una preparazione certosina, ma anche l’azzeramento di ogni distrazione, soprattutto una gestione attenta di tutto ciò che potrebbe incidere, anche sotto il profilo mediatico, sul campo. È così che Sinner ha sempre detto di voler vivere anche le relazioni sentimentali con la massima cautela e discrezione.

La prova è arrivata con Anna Kalinskaya. La loro separazione nel 2024 non è stata annunciata a furor di microfoni, non ha generato clamori, né alcun messaggio di sorta. Semplicemente, zero rumore sui social, nessuna foto insieme e la sensazione che non fossero più una coppia. A distanza di tempo, però, c’è chi tira ancora in ballo Sinner per ciò che riguarda la tennista.

Rublev dice no a Kalinskaya e tira in ballo Sinner

Nelle ultime ore, si è accesa una polemica che riguarda Anna Kalinskaya e la possibilità di giocare il doppio misto ai prossimi US Open – modalità ancora da molti contestata. In molti si sono adoperati per trovare un compagno o una partner di doppio adeguati all’evento.

E con un po’ di ritardo ci ha provato anche l’ex di Sinner, che ha scelto di puntare su Andrey Rublev: “Volevo giocare con lui, ma ha già preso accordi e non si aspettava che glielo chiedessi. L’ho ricordato solo oggi, non ho ricevuto proposte finora, non so se giocherò, vedremo”.

Insomma, per lei le cose sono andate male, anche perché il russo farà coppia con Muchova. Quindi, nessun caso? Non proprio, perché Rublev ha dato successivamente una risposta piuttosto strana che ha tirato in ballo Sinner: “Non sapevo che Anna volesse o non volesse giocare con me – ha iniziato -. Jannik, non Jannik, non voglio immischiarmi. L’ho saputo solo dopo che lei lo voleva. Cosa posso rispondere? Mi dispiace, ma ho già preso un impegno”.