Ufficiale il rinnovo di Milik con la Juventus: nuova scadenza 2027

Anticipato ieri da Giovanni Albanese, ufficializzato oggi dalla Vecchia Signora. Arkdiusz Milik ha rinnovato il proprio contratto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Il polacco fuori da tutta la stagione, dopo l’infortunio al menisco patito a giugno prima dell’Europeo 2024 con la maglia della Nazionale, avrebbe avuto ancora un anno di contratto. Invece, Arek ha trovato un accordo con il club bianconero per prolungare il proprio legame e spalmare l’ingaggio residuo su due stagioni, rinunciando inoltre ad una parte dello stipendio di quest’anno.

Una mossa perlopiù economica da parte della società torinese che certamente non conta più su Milik per il futuro visto il lungo infortunio, la lunga assenza e le diverse visioni rispetto al secondo intervento subito. Il centravanti ex Napoli, nonostante il prolungamento con la Juventus, non dovrebbe avere molto futuro in maglia Juve. Motivo per cui è lecito, a prescindere da questo comunicato ufficiale, attendersi che nella prossima estate Milik lasci la Juventus. Si tratta dunque di una mossa essenzialmente contabile.

Il comunicato della Juventus su Milik

“Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con Arkadiusz Milik per il prolungamento del contratto del giocatore fino al 30 giugno 2027. L’attaccante polacco, in bianconero dall’agosto 2022, ha raccolto finora 17 gol nelle 75 partite giocate complessivamente con la Juventus”.