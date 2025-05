Bomba Sinner, ci è ricascato: ATP sconvolta

Per Jannik Sinner la novità rappresenta una vera e propria bomba: ci è ‘ricascato’, il mondo del tennis resta senza parole

Chissà cosa sarebbe il tennis attuale senza Jannik Sinner. Ogni era ha il suo personaggio e, volente o dolente, il 23enne altoatesino sembra essere il protagonista assoluto di questi anni.

Pur non facendo nulla per essere al centro delle cronache, Sinner fatica a non comparire in prima pagina. Questo a dispetto del suo carattere e del suo essere un ragazzo ‘normale’. Normale non in campo, ovviamente, dove la straordinarietà è stata chiara fin dagli esordi. L’attesa per vederlo nuovamente giocare è ormai agli sgoccioli, la settimana prossima avrà inizio il torneo di Roma che lo vedrà come protagonista più atteso. Riparte da casa Sinner che, intanto, ha avuto modo per pensare anche ad altro oltre il tennis, come lui stesso ha dichiarato in una recente intervista.

E nell”altro’ ci sarebbe anche Lara Leito, modella 31enne che, stando a quanto riportato da ‘Chi’, sarebbe la nuova fiamma del campionissimo di San Candido. I due, riferisce sempre la rivista di gossip, si sono conosciuti durante i tre mesi di squalifica di Sinner e si sussurra che sarebbe scoppiata la passione. Lei è stata avvistata anche al centro sportivo di Montecarlo dove il tennista ha ripreso ad allenarsi.

Sinner, nuova fiamma: chi è Lara Leito

Dopo aver avuto una relazione, durata diversi mesi, con la tennista Anna Kalinskaya (chiusa senza che nessuno dei due ufficializzasse la separazione), un’altra russa sembrerebbe dunque aver fatto breccia nel cuore di Sinner.

Questa volta non una collega, ma una modella: Lara Leito, 31 anni, ha sfilato per i più importanti brand di moda. Nata a Mosca 31 anni fa, ha trascorso la sua vita tra la Svizzera, Londra e gli Stati Uniti, prima di insediarsi a Montecarlo dove tutt’ora vive. Ex dell’attore e premio Oscar, Adrien Brody, con cui ha avuto una relazione durata cinque anni, la Leito è stata immortalata con Sinner in atteggiamento di complicità.

Stando a quanto riferito, infatti, i due avrebbero pranzato insieme, prima di salire a bordo dell’auto di Sinner e dirigersi verso il centro di Montecarlo. Qui la modella è scesa dalla vettura ed ha salutato il tennista con un bacio. Un nuovo amore dunque nella vita del numero 1 al mondo? Soltanto un’indiscrezione per ora, con il campione italiano che non ha confermato pubblicamente la presunta nuova relazione.