Conference League, Betis Siviglia-Fiorentina: le formazioni ufficiali. La decisione su Kean

È un’altra notte europea carica di aspettative per la Fiorentina di Raffaele Palladino, che vola in Spagna per affrontare il Betis Siviglia nella semifinale d’andata di Conference League.

La formazione viola arriva al Benito Villamarín in un momento di grande fiducia, forte di due vittorie consecutive in Serie A contro Cagliari ed Empoli, risultati che hanno riacceso l’entusiasmo e consolidato le ambizioni di un ritorno in Europa nella prossima stagione. Di fronte, però, c’è un Betis altrettanto in forma: la squadra di Manuel Pellegrini, sesta in Liga, è reduce da due convincenti successi in campionato (3-1 al Girona e 5-1 al Valladolid), che ne certificano lo stato di grazia. In un match che si preannuncia equilibrato e spettacolare, entrambe le squadre punteranno a mettere un’ipoteca sulla finale, rendendo questa sfida di andata delle semifinali un crocevia cruciale per le loro ambizioni europee.

Le formazioni ufficiali di Betis Siviglia-Fiorentina

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran. All. Palladino.