Incubo Berrettini, tifosi turbati: la notizia è terribile

Incubo per Matteo Berrettini che rivive i fantasmi del passato: la notizia è davvero terribile, i tifosi sono turbati

Situazione complicata, i tifosi con il fiato sospeso. Per Matteo Berrettini ci sono i fantasmi del passato che fanno capolino nella sua testa e, soprattutto, nel suo corpo.

Nelle ultime settimane si è parlato di un nuovo Berrettini, un tennista che era riuscito a mettere da parte gli infortuni e stava tornando ad essere quello di qualche tempo fa, quello in grado di competere con i migliori al mondo ed arrivare ad un passo dal conquistare uno Slam. Invece il destino ha giocato un brutto scherzo, con il dolore agli addominali accusato contro Giron al debutto a Madrid e che lo ha portato poi al ritiro dopo aver perso il primo set (al tie-break) contro Draper.

Non aveva senso restare in campo non essendo al meglio, non aveva senso rischiare di farsi male in maniera molto più grave. Berrettini ha usato la testa e, dopo il fastidio agli addominali accusato durante il match, ha preferito alzare bandiera bianca. Una scelta precauzionale, una decisione presa guardando anche al futuro con due appuntamenti che non vuole assolutamente perdere: Roma e Wimbledon.

Berrettini, Roma a rischio: la sua frase

Meglio fermarsi che continuare ad andare avanti e aggravare la situazione. Ha pensato questo Berrettini quando si è avvicinato a Draper per dire che si ritirava. Una scelta fatta in previsione anche di Roma, torneo dal quale manca dal 2021 e che vorrebbe giocare.

La certezza non c’è, perché la zona interessata dal dolore è delicata ed è soprattutto quella che anche in passato ha creato problemi a Berrettini. Ecco perché lo stesso tennista romano non si sbilancia sulla sua presenza agli Internazionali, limitandosi a dire che farà di tutto per esserci.

Ci proverà, ma tutto dipenderà dal suo corpo: “Ho scelto di provare a giocare nonostante il problema contro Giron, in questi due giorni ho potuto scaricare un po’ la zona dell’addome che era carica e contratta – ha spiegato il tennista – . Il gioco però non valeva la candela ed ho deciso di ritirarmi: c’era il grosso rischio di farmi male. L’ultima cosa che vogliamo è infortunarsi agli addominali durante la stagione“.

Ed allora meglio fermarsi fin quando si è in tempo, puntando ai grandi obiettivi: Roma e Wimbledon: “Farò di tutto per esserci a Roma” ha affermato. E i tifosi sperano davvero di poter vedere il tennista romano in campo e magari anche andare più avanti possibile.