Marquez ha campo libero: Bagnaia molla la Ducati

Pecco Bagnaia potrebbe lasciare la Ducati a fine stagione: la presenza di Marc Marquez è troppo ingombrante.

Il 12esimo posto di Marc Marquez nell’ultimo Gran Premio in Spagna ha favorito il sorpasso in classifica piloti da parte di suo fratello Alex – vincitore a Jerez e ora avanti di un punto – e anche il ritorno di Pecco Bagnaia. Il pilota torinese ha chiuso la gara spagnola al terzo posto e ha ridotto a venti punti il suo ritardo dal campionissimo di Cervera.

Coloro che immaginavano una sfida ristretta esclusivamente a Marc Marquez e Pecco Bagnaia non avevano fatto i conti con Alex Marquez, finora protagonista di un Mondiale davvero super. Bagnaia deve quindi sopportare non solo una presenza molto ingombrante come quella di Marquez ma anche l’inserimento di suo fratello come terzo incomodo.

In un’intervista dei giorni scorsi Bagnaia aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di mollare: il Mondiale è ancora molto lungo, ci sono tanti punti in palio e le possibilità di battere Marquez non mancano. Di certo, però, avere in squadra l’otto volte campione del mondo non è facile per Pecco: una pressione talmente difficile da reggere da spingerlo anche a ragionare su un addio alla Ducati a fine stagione.

Bagnaia, svolta clamorosa: addio Ducati?

Bagnaia corre con la Casa di Borgo Panigale dal 2019: proprio in quell’anno fece il suo esordio in MotoGP dopo essersi laureato campione del mondo in Moto2 con la Kalex. Dopo due stagioni da apprendistato Bagnaia ha centrato un secondo posto tra i piloti nel 2021 e ha poi trionfato nei due anni successivi. Anche lo scorso anno è stato in lotta per il titolo ma alla fine l’ha spuntata il grande rivale Jorge Martin, ora fermo ai box per le fratture riportate dopo la caduta nel Gran Premio del Qatar.

Più di qualcuno ritiene che con un altro Costruttore il pilota torinese si libererebbe di una presenza a dir poco ingombrante come quella di Marquez e avrebbe più possibilità di giocarsi il titolo iridato. Tuttavia anche questi primi cinque weekend stagionali hanno dimostrato che la Ducati è nettamente la moto più forte.

Finora la Rossa emiliana ha fatto man bassa, vincendo tutte le gare e occupando quasi interamente il podio: l’unica eccezione è il secondo posto di Quartararo (Yamaha) nello scorso GP iberico. Bagnaia si trova quindi a un bivio, ovvero decidere se continuare a lottare nella stessa squadra con un ‘mostro’ come Marquez o se invece provare ad accasarsi altrove.