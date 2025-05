Musetti, ranking ‘cancellato’: la notizia da Madrid

L’annuncio sul ranking di Lorenzo Musetti ha stupito in molti: gli ultimi aggiornamenti arrivati da Madrid lasciano di stucco i fan

Lorenzo Musetti vola in campo e fuori. Il tennista italiano continua a stupire dopo diversi mesi in primo piano sulla scena internazionale, dimostrando che non c’è solo Sinner da tenere d’occhio per quanto riguarda i campioni provenienti dal nostro Paese.

In realtà, non è una novità così considerevole. Il campione di Carrara ha ancora dei margini di crescita impressionanti, ma è già riuscito a conquistare l’oro in Coppa Davis e il bronzo alle ultime Olimpiadi, fermandosi solo davanti a un mostro sacro come Novak Djokovic. Insomma, per lui le cose vanno a gonfie vele, ma la sensazione è che la sua crescita definitiva debba ancora realizzarsi.

Intanto, nel corso di questa stagione sta mettendo altri mattoncini essenziali per il suo percorso. Non può essere sottovalutata la finale conquistata a Monte Carlo e che l’ha portato a un set dalla vittoria del torneo contro Carlos Alcaraz e neanche ciò che sta facendo a Madrid. In ogni caso, il 23enne dimostra grande maturità in ogni passaggio e non ha intenzione di fermarsi ora, soprattutto in vista degli appuntamenti a Roma e al Roland Garros, dove punta ancora una volta ad avere la parte del protagonista.

Musetti non pensa alla top 10: “Voglio concentrarmi partita dopo partita”

Musetti sembra aver ben chiaro il suo percorso e non passa sicuramente dall’adagiarsi sugli allori di un torneo fatto bene. Il campione di Carrara ha battuto Tsitsipas al terzo turno di Madrid e si è qualificato per gli ottavi di finale, risultato non scontato, visto il valore dimostrato a più riprese dal greco in carriera.

“Non voglio guardare le classifiche, voglio giocare il mio torneo e concentrarmi su ogni partita: ci sono fiducia e continuità, ma anche l’esperienza di vincere certe partite”, ha dichiarato dopo la vittoria contro Tsitsipas. Il successo ha assunto un valore ancora più importante visto il blackout che ha colpito Madrid e tutta la Spagna, creando grandi disagi anche agli organizzatori del Masters.

Passo dopo passo, dunque, e senza fermarsi. Siamo certi che Musetti sarà uno dei più attesi e acclamati anche a Roma, poi si tornerà in Francia, dove ha già dimostrato di poter fare benissimo in carriera. Non c’è solo Sinner, e il 23enne è pronto a stupire ancora. Ora sono tutti avvertiti.