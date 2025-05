Schumacher, l’annuncio da brividi: “Non lo vedevamo da anni”

L’ultimo annuncio su Schumacher ha fatto venire i brividi ai tantissimi fan dell’ex pilota della Ferrari: impossibile trattenere le lacrime.

Il 29 dicembre 2013 la vita di Michael Schumacher veniva completamente stravolta dal terribile incidente sugli sci a Meribel, in Francia. Da quel momento in poi i tantissimi fan del Kaiser non hanno più visto comparire in pubblico la leggenda della Formula 1. Schumacher vive oggi nella sua villa di Maiorca e può essere visitato solo dai medici e da pochissimi amici stretti.

Ovviamente il 7 volte campione del mondo di F1 è costantemente assistito dai suoi familiari, ovvero da sua moglie Corinna e dai figli Gina-Maria e Mick, che in questi 12 anni non hanno mai mancato di far sentire a Schumi tutto il loro affetto. I tifosi dell’ex pilota della Ferrari, capace di vincere 5 Mondiali consecutivi alla guida della Rossa di Maranello, sperano sempre che arrivi qualche notizia positiva sulle sue condizioni di salute.

Proprio nelle scorse settimane la speranza è tornata a riempire i cuori degli ammiratori di Michael Schumacher. L’ex pilota di Ferrari e Mercedes, aiutato da sua moglie Corinna, ha infatti firmato con le proprie iniziali il casco di Jackie Stewart, che è stato poi battuto all’asta per una causa benefica. L’immagine del casco con la firma di Schumi ha mandato in visibilio i fan che non hanno mai smesso di credere in qualche segnale positivo.

Schumacher, l’ex pilota si commuove: “Momento emozionante”

Il gesto ha emozionato moltissimo anche alcuni ex piloti che hanno avuto la possibilità di correre in pista assieme a Michael Schumacher. Tra questi c’è Johnny Herbert, ex pilota di Lotus, Benetton e Sauber, che in una recente intervista ha voluto esprimere tutta la sua gioia dopo aver visto il casco di Jackie Stewart autografato da Schumacher.

“È stato un momento estremamente emozionante, qualcosa che non vedevamo da anni, e auspichiamo che sia l’inizio di una fase più positiva“, le parole di Herbert, che come tanti spera che si tratti del primo passo per un miglioramento progressivo da parte del campionissimo di Formula 1.

Moltissimi appassionati sperano di poter vedere un giorno di nuovo Schumacher nel paddock di un Gran Premio. Al momento non sembrano esserci possibilità ma i tifosi vogliono continuare a crederci: in passato il Kaiser ha abituato a imprese straordinarie, chissà che non riesca a compierne un’altra.