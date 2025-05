Bomba Sinner, decisione drastica: non ne vuole più sapere

Per Jannik Sinner la novità è importante e la decisione drastica: ha deciso che non ne vuole più sapere, ormai ha già scelto

Periodo intenso per Jannik Sinner, ormai vicino al ritorno in campo. Mancano pochi giorni e il numero 1 al mondo scenderà nuovamente in campo: Roma aspetta, il debutto arriverà al secondo turno con il sorteggio che ci sarà a breve e che farà capire chi avrà l’onore e l’onere di essere il primo rivale del campione altoatesino.

Sinner manca dalla finale degli Australian Open, dalla vittoria con Zverev: quindi la rinuncia a Rotterdam e la squalifica di tre mesi patteggiata con la Wada. Un tempo infinito che il 23enne ha trascorso lasciando un po’ da parte il tennis. Uscite con gli amici, con il gruppo formato da Ciccone, Giovinazzi e Guidi a provare l’ebbrezza dei kart o della bici, ma anche una presunta nuova relazione: Lara Leita è stata indicata come la possibile nuova fiamma di Sinner, con i due paparazzati insieme da Chi.

Ma in questi tre mesi Sinner ha avuto la possibilità anche di dedicarsi ad altro ed ha preso una decisione importante per la sua vita.

Sinner, nuova casa a Montecarlo

Nuova casa e, chissà, nuova vita per Jannik Sinner a Montecarlo. Come riferisce ‘fanpage.it’, infatti, il tennista ha deciso di lasciare il suo appartamento in fitto ed acquistare una casa tutta per sé.

Sinner, quindi, ha acquistato una nuova casa ed ha scelto sempre il Principato per vivere. Ha deciso però di allontanarsi dal Country Club e di vivere in una zona più appartata e riservata, un po’ più distante da quella frequentata dagli altri giocatori. Una scelta in linea con il personaggio, un ragazzo di 23 anni che preferisce vivere in maniera riservata la vita privata.

Lo ha dimostrato con la relazione, finita senza mai una conferma ufficiale, con Anna Kalinskaya e lo farà anche ora con la presunta nuova fiamma, anche lei russa. Anche la scelta della casa va in questa direzione, anche se Sinner spera di poterci stare non molto. C’è una stagione da riprendere e molti viaggi da fare per affrontare i tornei che lo aspettano. Da Roma ad Amburgo, poi Parigi per un mese intenso che attende il campione italiano.

Il tempo di riposare è finito, ora testa nuovamente al tennis per riprendere la marcia trionfale soltanto interrotta a Melbourne.