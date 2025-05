Musetti prende il volo, tifosi impazziti: nuovo annuncio

Lorenzo Musetti sta salendo sempre di più nel ranking ATP: il nuovo annuncio fa impazzire i tifosi, ora è ufficiale.

Lorenzo Musetti è in ottima forma e lo dimostrano le sue recenti prestazioni nei Masters 1000 di Monte Carlo e Madrid. Il tennista di Carrara è stato in grado di battere per ben due volte due giocatori tra i più forti del circuito ATP, vale a dire Alex De Minaur e Stefanos Tsitsipas. Risultati molto importanti che hanno spinto il 22enne sempre più alto nel ranking: attualmente è undicesimo, a pochissima distanza da Medvedev, Rune, Rublev e De Minaur.

L’obiettivo di Musetti è quello di entrare stabilmente in top 10 e in tanti sono convinti che il semifinalista di Wimbledon 2024 riuscirà presto nel suo intento. La pensa così anche Davide Sanguinetti, ex tennista azzurro che in carriera è riuscito a spingersi fino alla posizione numero 42 del ranking ATP.

Oggi Sanguinetti ha 53 anni ed è allenatore di Elena Rybakina, tennista kazaka all’11esimo posto nel ranking WTA. In un’intervista rilasciata a Punto de Break durante il torneo di Madrid l’ex tennista ha trovato il modo di parlare anche di Lorenzo Musetti: il viareggino ha fatto molti elogi al suo corregionale, mettendo in risalto la sua grande crescita nell’ultimo anno.

Musetti prende il volo: arriva l’annuncio, tifosi in delirio

Secondo Sanguinetti ci sono ottime possibilità che Musetti salga sempre più su in classifica. “Sono convinto che chiuderà la stagione tra i primi 8 del mondo“, ha detto il 53enne a Punto de Break. Parole al miele per il carrarino, che spera davvero di proseguire su questa strada per guadagnare sempre più posizioni in classifica.

Sanguinetti ha vinto due titoli ATP 250 in singolare e uno in doppio. L’atleta toscano è stato per 92 settimane complessive il miglior giocatore italiano. In più è uno dei sei giocatori italiani ad aver raggiunto almeno i quarti di finale al torneo di Wimbledon. Un altro che è riuscito in questa impresa è proprio Lorenzo Musetti, che lo scorso anno si spinse fino alla semifinale prima di alzare bandiera bianca contro Novak Djokovic.

Anche Musetti ha finora portato a casa due titoli ATP, tra cui il torneo di Amburgo nel 2022. In più il tennista di Carrara ha conquistato una fantastica medaglia di bronzo nel 2024 ai Giochi Olimpici di Parigi: anche in quel caso fu Djokovic a impedirgli la possibilità di accedere in finale e giocarsi l’oro.