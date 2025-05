Conte tiene alta la tensione: vietati passi falsi

Il Napoli vuole continuare a sognare. La giornata di campionato è stata favorevole ai partenopei che hanno battuto il Torino balzando in vetta in solitaria dopo la sconfitta a domicilio dell’Inter contro la Roma. La formazione guidata da Antonio Conte si è ben comportata, lottando su ogni pallone.

Questi tre punti di vantaggio potrebbero risultare decisivi nell’economia conclusiva del campionato. Un piccolo tassello, quattro partite al traguardo e un’ambizione da continuare a coltivare. La truppa partenopea sogna. E vuole continuare a farlo, con sano realismo e grande consapevolezza.

Le parole di Conte

Antonio Conte ha parlato così a DAZN: “Non ho visto la partita dell’Inter, anche perché già soffriamo per noi: perché dobbiamo soffrire anche per le altre? Ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Poi ho spento il telefono e tutto quanto, ognuno decide come soffrire…”. Napoli che con questa vittoria sembra molto vicino allo Scudetto: “Mancano quattro passi, abbiamo fatto il primo portandoci avanti. Sappiamo benissimo che affronteremo due squadre in lotta per la salvezza come Lecce e Parma e poi Genoa e Cagliari in casa, è tutto da giocare. Oggi contava vincere e lo abbiamo fatto con personalità e determinazione, da squadra conscia della propria forza. Lo stadio poi ha spinto tanto, è stato dodicesimo e tredicesimo uomo in campo, è stato difficile entrare in campo per quanti tifosi c’erano. Non erano contenti, ma eccitati e cercavano di trasmetterci tutta la loro determinazione”.

A Napoli si può fare tutto allora?

“Io parlo di calcio, punto e basta, anche perché qualsiasi cosa uno dice viene strumentalizzata”.

Lo scudetto sarebbe straordinario?

“Lo scudetto sarebbe un prodigio”.

In conferenza: “In questo momento siamo aritmeticamente qualificati in Champions League, traguardo importante anche a livello economico che dobbiamo goderci. Poi non è la prima volta che siamo in testa alla classifica, adesso non bisognerà commettere errori. Le partite sono meno, un errore lo paghi caro”.

SPINAZZOLA HA AGGIUNTO A DAZN: “Meritiamo di vincere questo Scudetto perché dal primo giorno lavoriamo con grande dedizione per questo obiettivo. Sappiamo noi quanto è stata lunga e quanto abbiamo sudato per essere qui