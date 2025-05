Schumacher, l’annuncio è improvviso: ritorno clamoroso

L’ultim’ora ha spiazzato completamente i tantissimi tifosi di Michael Schumacher: svelata la verità sul ritorno, la svolta è clamorosa.

I fan di Michael Schumacher sognano di poter rivedere un giorno il leggendario campione di Formula 1 nel paddock di qualche Gran Premio. Un’ipotesi al momento molto remota: dal 29 dicembre 2013, ovvero dal giorno del terribile incidente sugli sci a Meribel (Francia), Schumacher non si mostra in pubblico.

Il Kaiser vive oggi una vita completamente diversa e ha bisogno dell’assistenza costante dei medici che lo tengono in cura: Schumacher può inoltre godere dell’affetto dei suoi familiari, la moglie Corinna e i figli Gina-Maria e Mick, che hanno oltretutto alzato un muro di gomma a protezione dell’ex pilota della Ferrari per non far trapelare nulla all’esterno.

Gli amici più stretti di Schumi hanno sempre parole di affetto per lui e si augurano che possano arrivare segnali di miglioramento delle sue condizioni di salute. Tra questi c’è sicuramente Sebastian Vettel, che in un’intervista di qualche tempo fa ha confessato di avvertire molto la mancanza di Michael Schumacher. Il sette volte campione del mondo di F1 è stato per Vettel prima un idolo, poi un modello da seguire e infine un grande amico.

Annuncio Schumacher, ha deciso: il grande amico è stato chiaro

E non è tutto: nel corso degli anni, infatti, Sebastian Vettel ha sviluppato anche un profondo rapporto con Mick Schumacher, che ha scelto di seguire le orme del padre diventando anche lui un pilota automobilistico. Il figlio di Michael riceve spesso consigli da Vettel e lo stesso pilota tedesco lo ha più volte ‘suggerito’ a qualche team di F1, dove Mick – attualmente con la Alpine nel Mondiale Endurance – spera di rientrare dopo l’esperienza con la Haas.

Proprio Vettel ha appena dato una notizia che ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di Formula 1. Si è parlato tanto negli scorsi mesi di un suo possibile ritorno al volante dopo il ritiro di tre anni fa. Tuttavia è lo stesso Vettel a rivelare il motivo che gli impedisce di tornare in pista. “I miei figli mi hanno detto che non posso più guidare. A loro piace molto che io sia presente, e ovviamente è una cosa bellissima da sentire. Sono riuscito a trovare un equilibrio al di fuori della Formula 1 e mi sono abituato alla mia nuova vita”, le parole del 4 volte campione del mondo di F1 a Sky Deutschland.

Tuttavia non è da escludere un ritorno nel Circus con altri ruoli: Helmut Marko, consulente della Red Bull, ha fatto il nome di Vettel come possibile suo successore. Una possibilità che Vettel sceglie di prendere in considerazione: “Sono domande importanti alle quali non ci sono risposte rapide. Resta da vedere se ciò accadrà”.