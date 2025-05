Ultim’ora Sinner, notizia ufficiale: scossone nel tennis

L’ufficialità è appena arrivata e riguarda Jannik Sinner: i suoi tifosi non se l’aspettavano proprio, è un ribaltone a tutti gli effetti.

Jannik Sinner è ormai pronto a tornare in campo. Dopodomani terminerà la squalifica di tre mesi inflitta al campione italiano in seguito al patteggiamento con la WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) per la vicenda Clostebol. La fine di un incubo per il numero 1 al mondo, che sarà subito protagonista agli Internazionali BNL d’Italia 2025 in programma come sempre al Foro Italico di Roma.

Nonostante la lunga assenza Sinner ha mantenuto saldamente il primato nel ranking ATP, dato che né Alexander Zverev né Carlos Alcaraz hanno ottenuto risultati tali da poter insidiare il trono di Jannik. Il 23enne di San Candido si presenterà quindi a Roma ancora da numero 1: il suo obiettivo è provare a essere competitivo fin da subito per ricacciare indietro ogni ulteriore tentativo di rimonta da parte dei suoi principali avversari.

Nel frattempo Zverev deve fare i conti con un’altra prestazione negativa di questo suo 2025 tutt’altro che soddisfacente. Il tennista tedesco, vincitore solo del BMW Open di Stoccarda, ha salutato anche il Masters 1000 di Madrid dopo la sconfitta agli ottavi di finale contro l’argentino Cerundolo. Un ko che consente a Sinner di arrivare da leader del ranking ATP anche al Roland Garros.

Ultim’ora Sinner: ora non ci sono più dubbi, è ufficiale

Ma non è tutto: con la sconfitta di Zverev, infatti, Sinner ha la certezza di arrivare a 53 settimane da numero 1 al mondo. Riuscire a tenere la vetta per così tanto tempo dopo averla presa per la prima volta è prerogativa dei grandi campioni. Prima di Sinner, infatti, era riuscito in questa impresa Novak Djokovic: il campionissimo serbo diventò numero uno al mondo nel 2011 e rimase in vetta proprio per 53 settimane, prima di lasciare lo scettro a Roger Federer che lo sconfisse in semifinale a Wimbledon 2012.

Davanti a Sinner e Djokovic troviamo invece Lleyton Hewitt. Il tennista australiano diventò leader della classifica ATP nel novembre 2001 e rimase in vetta per ben 75 settimane consecutive. Jimmy Connors riuscì invece a mantenere la vetta per ben 160 settimane consecutive: la prese la prima volta il 29 luglio 1974 e la cedette poco più di tre anni dopo.

Infine Roger Federer, diventato per la prima volta numero 1 al mondo il 2 febbraio 2024: 237 settimane consecutive in testa per il fenomeno svizzero, che lasciò il trono a Rafael Nadal il 17 agosto 2008.