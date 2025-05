ESCLUSIVA SI Gondo decisivo nel derby, l’agente: “Attaccante moderno. Rinnovo? Prima la salvezza”

Dopo i recenti gol contro Sampdoria e Cittadella, Cedric Gondo è stato decisivo nel derby fra Reggiana e Modena, regalando nel finale la vittoria per 3-2 alla squadra di Dionigi. L’agente dell’attaccante, Vittorio Sabbatini, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlarci del suo bel momento.

Cedric decisivo nel derby, sono 3 gol nelle ultime 6, che hanno portato a due vittorie e ad un pareggio. Si è sbloccato?

“Aveva sofferto un po’ nel periodo in cui stava giocando molto bene per la squadra, aiutando i compagni, facendo però fatica a buttarla dentro. I gol sono importanti, hanno un peso specifico consistente. Lui sta dimostrando di essere un giocatore di totale affidamento che riesce anche a togliere le castagne dal fuoco”.

Vi hanno fatto piacere le recenti parole di stima della società?

“Molto. E’ un ragazzo dolcissimo ed un persona molto seria, un professionista che lavora tantissimo. La vicinanza della società può essere anche una delle chiavi di volta che hanno sbloccato o aiutato il giocatore ad esprimersi meglio”.

Quando ha subito critiche, lo vedeva comunque funzionale alla squadra?

“Ha fatto un lavoro al quale non era inizialmente abituato. Lo ha iniziato a fare l’anno scorso con mister Nesta: fare il terminale offensivo. Aveva sempre giocato come punta, ma con accanto qualcuno. In questi ultimi 2 anni ha imparato ad interpretare il ruolo in maniera differente. Questo sicuramente gli ha creato qualche problemino, ha dovuto adattarsi a questo nuovo ruolo. Le critiche ci stanno perché i tifosi vogliono vincere. Sono uno stimolo per dare di più”.

Dionigi ha sottolineato 7 giorni fa: “Fa un lavoro stratosferico”. Come va il rapporto con lui?

“Molto bene, aiuta il fatto che Dionigi da giocatore è stato un attaccante e conosce i trucchi del mestieri. Gli dà quindi consigli eccellenti per il lavoro che deve fare. Le parole fanno ovviamente tanto piacere e gli fanno sentire la fiducia. Credo che il mister apprezzi di Cedric sia le qualità tecniche che quelle emotive e di personalità”.

Sul mercato: non ha ascoltato rumors a gennaio? Il contratto scade nel 2026, ne parlerete?

“Sul contratto: vedremo, in questo momento è opportuno rimanere molto concentrati sul discorso salvezza, in questo contesto diventerebbe anche difficile mettersi a sedere con il club per parlare di altre cose. Sarà prioritario intanto concludere al meglio questa stagione”.

Disse di sentirsi pronto per la Serie A: lo vede pronto per la Serie A?

“E’ un attaccante moderno. Riesce ad interpretare il ruolo di punta spalle alla porta, anche se non è nelle sue qualità principali e poi riesce ovviamente ad attaccarla frontalmente sfruttando le sue caratteristiche di corsa e progressione. Questi sono fattori che lo rendono un attaccante che secondo me sarebbe adatto anche alla Serie A”.